Femicidio en San Justo

Dos hombres acusados de ahorcar a una mujer serán juzgados por un tribunal popular

Dos años después del crimen de Alejandra Vargas el caso llega a debate bajo la modalidad de juicio por jurados. Será el primero del año en toda la provincia y se prevén intensas jornadas en la que la Fiscalía pedirá perpetua.