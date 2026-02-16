#HOY:

Detenido por intento de robo de materiales del cantero central de Aristóbulo del Valle

En la misma jornada, el Comando apresó a un hombre que rompió una vidriera en el centro y otro por la tenencia de un arma blanca en las inmediaciones del cementerio de Santo Tomé.

Un hombre de 47 años fue sorprendido con 4 bolsas de cal en Aristóbulo y Larrea. Foto: Prensa URIUn hombre de 47 años fue sorprendido con 4 bolsas de cal en Aristóbulo y Larrea. Foto: Prensa URI
Por: 

En la jornada del lunes feriado, personal del Comando Radioeléctrico de Santa Fe llevó a cabo tres procedimientos que derivaron en la aprehensión de igual número de hombres por delitos menores y contravenciones, en distintos sectores de la ciudad.

El primer procedimiento se registró en la zona de Avenida Aristóbulo del Valle y Larrea, donde un hombre de 47 años fue aprehendido tras intentar sustraer materiales de una obra ubicada en el cantero central.

Detenido por intento de robo de materiales del cantero central de Aristóbulo del ValleUn aviso al 911 alertaba sobre un individuo transportando bolsas de cal. Foto: Prensa URI

El operativo se inició a partir de un aviso al 911 que alertaba sobre un individuo transportando bolsas de cal. Al arribar, los efectivos interceptaron al sospechoso a pocos metros del lugar, secuestrando cuatro bolsas de cal de 25 kilos que transportaba en un carrito de dos ruedas.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 8ª por hurto en grado de tentativa, quedando a disposición de la Justicia junto con los elementos secuestrados.

Daños en un comercio

Durante la misma jornada, un hombre de 38 años fue aprehendido tras causar daños en un comercio ubicado sobre calle Mendoza al 2600, en pleno microcentro de Santa Fe.

Detenido por intento de robo de materiales del cantero central de Aristóbulo del ValleUn hombre de 38 años fue aprehendido por romper un vidrio en un local de Mendoza al 2600. Foto: Prensa URI

El procedimiento se originó tras un aviso que señalaba una tentativa de robo. Al llegar, el personal de la Brigada Motorizada constató que la puerta del local tenía el vidrio destruido. Con las características aportadas por el alerta, los efectivos lograron interceptar al sospechoso en las inmediaciones de peatonal San Martín y Mendoza.

Tras la identificación y una requisa preventiva, el hombre fue trasladado a Medicina Legal y luego a sede policial, quedando a disposición de la Justicia por el delito de daño.

Armado en el cementerio

En un tercer operativo, un hombre de 29 años fue detenido durante un patrullaje preventivo en la intersección de Sarmiento y Pueyrredón, en las inmediaciones del Cementerio Municipal de Santo Tomé.

Detenido por intento de robo de materiales del cantero central de Aristóbulo del ValleLa policía incautó un cuchillo de 20 centímetros de hoja, con funda incluida. Foto: Prensa URI

Durante el control rutinario, los efectivos constataron que ocultaba entre sus prendas un cuchillo de fabricación artesanal de aproximadamente 20 centímetros de hoja, con funda incluida.

El arma fue secuestrada y el hombre trasladado a Medicina Legal y posteriormente a sede policial, quedando a disposición de la Justicia conforme al artículo 110 del Código de Convivencia.

Coordinación y prevención

Desde el Comando Radioeléctrico destacaron que los procedimientos se realizaron gracias a la rápida intervención ante los llamados de alerta y a los controles preventivos habituales en distintos barrios y sectores de la ciudad.

Estas acciones permitieron detener a los sospechosos, recuperar elementos y prevenir posibles delitos, reafirmando la presencia policial en áreas estratégicas de Santa Fe.

Inseguridad en Santa Fe
Policía de Santa Fe
Santa Fe Ciudad
Santo Tomé

