Secuestraron gran cantidad de plantas de marihuana y aprehendieron a dos adolescentes

Intervino personal del Comando Radioeléctrico. En el marco del procedimiento también demoraron a un hombre de 20 años y pusieron a resguardo a un chico de 15 años.

El procedimiento se realizó en la zona de Matheu 2400. Foto: Gentileza URIEl procedimiento se realizó en la zona de Matheu 2400. Foto: Gentileza URI
En las primeras horas de este domingo el personal del Comando Radioeléctrico (C.R.E.) perteneciente a la Unidad Regional I realizó un operativo que terminó con cuatro masculinos identificados y el secuestro de tres armas de fuego y gran cantidad de plantas de marihuana.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda de calle Matheu al 2400 de la ciudad de Santa Fe.

Cuatro involucrados

Alrededor de las 2 de la madrugada personal de la motorizada persiguió a varios conductores sospechosos que circulaban en motocicletas. Fue entonces cuando el masculino que iba de acompañante en una de ellas apuntó con un arma de fuego al móvil policial.

La persecución culminó en inmediaciones de la vivienda de Matheu al 2400, donde hallaron una plantación de marihuana. Debido a esto, Gendarmería Nacional colaboró en el operativo.

Dos adolescentes de 18 y 19 años fueron aprehendidos y puestos a disposición del fiscal de turno, mientras que un hombre de 20 años quedó demorado y se puso a resguardo a un chico de 15 años.

matheu 2400 procedimiento cre marihuana. Foto: Gentileza URIArmas secuestradas. Foto: Gentileza URI

Todos fueron trasladados hasta la Comisaría 8.

Secuestros

En total, se logró el secuestro de tres armas de fuego, dos motovehículos, plantas de cannabis sativa y una ganzúa tipo llave T.

matheu 2400 procedimiento cre marihuana. Foto: Gentileza URIAun no se dio a conocer la cantidad concreta de estupefacientes secuestrados. Foto: Gentileza URI

El fiscal de turno fue puesto en conocimiento del procedimiento. Ahora resta conocer cuáles serán las próximas medidas a tomar por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

