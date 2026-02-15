Secuestraron gran cantidad de plantas de marihuana y aprehendieron a dos adolescentes

En las primeras horas de este domingo el personal del Comando Radioeléctrico (C.R.E.) perteneciente a la Unidad Regional I realizó un operativo que terminó con cuatro masculinos identificados y el secuestro de tres armas de fuego y gran cantidad de plantas de marihuana.
El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda de calle Matheu al 2400 de la ciudad de Santa Fe.
Cuatro involucrados
Alrededor de las 2 de la madrugada personal de la motorizada persiguió a varios conductores sospechosos que circulaban en motocicletas. Fue entonces cuando el masculino que iba de acompañante en una de ellas apuntó con un arma de fuego al móvil policial.
La persecución culminó en inmediaciones de la vivienda de Matheu al 2400, donde hallaron una plantación de marihuana. Debido a esto, Gendarmería Nacional colaboró en el operativo.
Dos adolescentes de 18 y 19 años fueron aprehendidos y puestos a disposición del fiscal de turno, mientras que un hombre de 20 años quedó demorado y se puso a resguardo a un chico de 15 años.
Armas secuestradas. Foto: Gentileza URI
Todos fueron trasladados hasta la Comisaría 8.
Secuestros
En total, se logró el secuestro de tres armas de fuego, dos motovehículos, plantas de cannabis sativa y una ganzúa tipo llave T.
Aun no se dio a conocer la cantidad concreta de estupefacientes secuestrados. Foto: Gentileza URI