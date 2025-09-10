Una joven pareja detenida por andar a los tiros por barrio Santa Rosa de Lima

Una serie de detonaciones de arma de fuego activó un procedimiento policial en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe que terminó con una pareja arrestada y una poderosa pistola incautada.
Él tiene 27 años y ella 25. La policía secuestró una pistola calibre 9 milímetros y municiones. Ocurrió el martes por la noche, en la cuadra de calle Padre Quiroga al 2100.
Eran aproximadamente las 23 cuando vecinos llamaron a la Central de Emergencias 911 para avisar que se oían disparos en barrio Santa Rosa de Lima, en calle Pasaje Quiroga al 2100, entre Salta y Lisandro de la Torre.
Cuando un móvil del Comando Radioeléctrico llegó al lugar indicado observaron a una pareja que actuaba de manera sospechosa. Los jóvenes, al ver el patrullero, abandonaron su vehículo y corrieron para ingresar a una vivienda y cerraron la puerta detrás de ellos.
No obstante, minutos más tarde comenzaron a escucharse extraños ruidos en patios internos de vecinos y fue así que los policías sorprendieron a los sospechosos cuando arrojaban algo sobre el techo de uno de los domicilios.
Al subir para verificar, los uniformados hallaron una pistola calibre 9 milímetros marca Browning con la numeración suprimida y diez balas de punta hueca en el cargador. También incautaron 5 municiones calibre .38 y 5 calibre .22.
Entonces fueron aprehendidos un joven de 27 años y una muchacha de 25. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 2a, donde fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
