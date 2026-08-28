La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo este viernes a un hombre de 28 años en el marco de una causa por homicidio calificado por el uso de arma de fuego ocurrido el jueves 27 de agosto en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe.
Detuvieron a un hombre por el crimen de Mercedes Uviedo en Santa Rosa de Lima
La mujer fue asesinada de un balazo en el abdomen durante la noche del jueves. El operativo que terminó en arresto fue realizado por la Policía de Investigaciones.
El caso que se investiga es el crimen de Mercedes Evangelina Uviedo, una mujer de 47 años que falleció tras recibir un disparo en la zona abdominal durante un enfrentamiento armado en inmediaciones de Mendoza y Arenales.
Luego de algunas averiguaciones, personal del Área Homicidios de la PDI Región 1 detuvo a un sospechoso de 28 años.
Sospechoso
La medida fue dispuesta por la fiscal Natalia Giordano, de la Unidad Fiscal de Femicidios, luego de que el hombre se presentara voluntariamente junto a su representante legal en la Unidad Fiscal.
El detenido fue trasladado a una dependencia policial para su posterior alojamiento y quedó a disposición de la Justicia, a la espera de la audiencia imputativa.