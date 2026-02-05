Video: robo y tiros en barrio Las Flores durante la madrugada

Vecinos del barrio Las Flores, en la ciudad de Santa Fe, vivieron momentos de tensión durante la madrugada de este jueves tras varios disparos que se escucharon en la zona de 12 de Infantería y Lamadrid. Según los vecinos, se escucharon entre seis y siete tiros frente a un comercio, lo que provocó que las personas que se encontraban en el lugar se dispersaran rápidamente.
Una de las vecinas describió con detalle la situación: “Los chicos estaban en las sillas como siempre y aparecieron un par en una camioneta, se bajaron y robaron una moto de la Torre 6 y salieron corriendo. En eso pasó un patrullero, enseguida llamamos a la policía y empezaron a los tiros”.
La misma vecina agregó: “Están las balas en un departamento del primer piso de acá de la Torre 10. Las señoras estaban durmiendo, se enteraron cuando se levantaron de ver la casa llena de balas. O sea, que tiraban tiros para cualquier lado, no era que le tiraban a alguien. Y corridas mal. Eso fue 4 o 5 de la mañana”.
El episodio no terminó con los disparos. Según la vecina, se produjeron robos y consumo de drogas en la zona: “Ahora una chica se acaba de enterar que le robaron la moto. La fue a buscar y no está”.
Un fragmento de las corridas por los disparos registrado en una cámara de seguridad.
Si bien los vecinos llamaron rápidamente a la policía, la situación generó alarma en la comunidad por la cantidad de disparos y la peligrosidad de los hechos. Los testimonios indican que los tiros se realizaron de manera indiscriminada, afectando viviendas y comercios de la zona, lo que aumenta la preocupación de los residentes sobre la seguridad en el barrio.