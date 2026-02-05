Santa Fe ciudad

Robos reiterados y ausencia policial: el reclamo de los comerciantes de barrio San Martín

Vecinos de la intersección de Estanislao Zeballos y avenida Peñaloza advierten por robos reiterados, falta de patrullajes y trabas para realizar denuncias, y aseguran que viven con miedo y se organizan entre ellos para cuidarse.