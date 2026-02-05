Robos reiterados y ausencia policial: el reclamo de los comerciantes de barrio San Martín
Vecinos de la intersección de Estanislao Zeballos y avenida Peñaloza advierten por robos reiterados, falta de patrullajes y trabas para realizar denuncias, y aseguran que viven con miedo y se organizan entre ellos para cuidarse.
Vecinos y comerciantes de la zona de Estanislao Zeballos y Av. Peñaloza, de la ciudad de Santa Fe, volvieron a reclamar mayor seguridad. Aseguran que los robos son cotidianos y que la falta de presencia policial profundiza "una sensación de abandono que ya resulta insostenible". El reclamo se canaliza a través de la vecinal San Martín, desde donde piden respuestas urgentes.
Quienes viven y trabajan en el sector describen un escenario marcado por delitos constantes. “Por las noches, cuando cerramos los locales, andan por los techos, a cualquier hora”, contó una vecina comerciante. Según detalló, los hechos se repiten desde la noche hasta la madrugada: “Puede ser desde las 9, 10 de la noche hasta las 3, 4, hasta la madrugada”.
La inseguridad impacta de lleno en la actividad comercial. “Los comerciantes de la zona no puede dejar su bicicleta, su moto, lo que sea, si no es con una linga o algo, porque en dos segundos te la roban”, agregó, con resignación.
Denunciasque noavanzan
Otra vecina remarcó que los asaltos no son hechos aislados, sino una constante. “Los hechos de asaltos son todos los días”, afirmó. Relató incluso situaciones que ocurren mientras las familias intentan llevar adelante su vida cotidiana: “El otro día yo tenía mis chicos en la pileta y eran las 9.15 de la noche y andaban arriba del techo. Le robaron a un vecino”.
Uno de los puntos que más enojo genera es la cercanía de la Comisaría 10ª. “La tenemos a un paso pero no viene, No tiene personal, no tiene el móvil. Estamos sin comisaría, no sabemos a cuál pertenecemos”, sostuvo. A eso se suma la dificultad para denunciar: “Querés ir a hacer una denuncia, no te la toman y la verdad que estamos cansados”.
Basurales yzonas propiciaspara el delito
El problema de la inseguridad se agrava, según los vecinos, por el estado del espacio público. “El pasto está tan alto que se esconden ahí cuando pasa la gente de madrugada. A los que vienen a trabajar los asaltan y después encontramos las mochilas rotas, tiradas”, relató.
A esto se suman basurales: “Nos cansamos de pedir contenedores. Vienen con camionetas a tirar basura y se arma una esparva tan grande que se esconden ahí”.
Pese a que la iluminación es considerada adecuada, la inseguridad persiste. “La iluminación es muy buena, pero los hechos de inseguridad siguen”, señaló otra vecina, quien explicó que la única respuesta que encontraron fue la organización comunitaria. “Tenemos grupos de WhatsApp y nos avisamos. Trabajamos encerrados, adentro del local, todos enrejados”.
El pedido es concreto: mayor presencia policial. “Pedimos que pase la policía caminando, un móvil, aunque sea para que se asusten y tengan un poco de miedo. Pero el miedo lo tenemos nosotros”, reclamó.
La sensación de impotencia atraviesa todos los testimonios. “Nosotros estamos detrás de la reja, ellos andan tranquilos, no tienen ningún problema. Esa es la bronca, la impotencia que te da”, resumió una vecina.