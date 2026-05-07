Inseguridad en Santo Tomé

Doble asalto en un country privado: golpe comando, familias maniatadas y un botín millonario

Cuatro encapuchados asaltaron dos viviendas en el exclusivo club de campo El Paso. Los delincuentes ingresaron tras cortar el alambrado perimetral. En una de las casas había menores presentes. Se llevaron 20.000 dólares, 10 millones de pesos y joyas.