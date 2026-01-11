#HOY:

Escándalo en Santo Tomé: detienen a una pareja por exhibiciones obscenas en la vía pública

El episodio ocurrió en 12 de Septiembre al 3600 y generó fuerte malestar en la zona. Tras ser descubiertos, los involucrados insultaron a la policía y uno de ellos se resistió al arresto.

Ambos involucrados terminaron en la comisaría. Foto: GentilezaAmbos involucrados terminaron en la comisaría. Foto: Gentileza
Por: 

Un insólito y perturbador episodio ocurrido en la tarde del sábado generó la intervención policial en un sector residencial de Santo Tomé, donde dos personas fueron aprehendidas por exhibiciones obscenas y resistencia a la autoridad.

Llamado al 911

El hecho se registró alrededor de las 18, en inmediaciones de 12 de Septiembre al 3600, cuando personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado por el 911 tras el llamado de un vecino que alertó sobre una situación irregular en un terreno lindero a su vivienda.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un hombre y una mujer realizando actos obscenos en un espacio visible desde la vía pública, expuestos a la mirada de terceros y transeúntes.

Al intentar identificar a los involucrados y solicitarles que cesaran su accionar, ambos reaccionaron de manera hostil, profiriendo insultos hacia el personal policial.

Resistencia y detención

La situación se tornó más tensa cuando el hombre se resistió al procedimiento, lo que derivó finalmente en la aprehensión de ambas personas, quienes fueron trasladadas a sede policial para la continuidad de las actuaciones correspondientes.

El hecho quedó a disposición de la autoridad judicial competente, mientras que desde la fuerza destacaron el rápido accionar ante una situación que generó malestar y preocupación entre los vecinos del sector.

