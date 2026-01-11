Vecinos llamaron al 911

Escándalo en Santo Tomé: detienen a una pareja por exhibiciones obscenas en la vía pública

El episodio ocurrió en 12 de Septiembre al 3600 y generó fuerte malestar en la zona. Tras ser descubiertos, los involucrados insultaron a la policía y uno de ellos se resistió al arresto.