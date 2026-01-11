Detienen a un hombre que agredió y amenazó a una mujer con una cuchilla

Un grave episodio de violencia de género registrado en la tarde del sábado en la ciudad de Santa Fe activó un inmediato operativo del Comando Radioeléctrico, que culminó con la aprehensión de un hombre de 27 años y el secuestro de un arma blanca.
El agresor, de 27 años, fue detenido y se le secuestró un arma blanca. La víctima fue asistida y trasladada al Hospital Iturraspe. Se inició causa por lesiones y amenazas calificadas.
Un grave episodio de violencia de género registrado en la tarde del sábado en la ciudad de Santa Fe activó un inmediato operativo del Comando Radioeléctrico, que culminó con la aprehensión de un hombre de 27 años y el secuestro de un arma blanca.
El procedimiento se inició a partir de un pedido de auxilio ingresado al sistema 911, lo que permitió una rápida llegada de los uniformados y evitó que la situación tuviera consecuencias aún más graves.
El hecho ocurrió alrededor de las 14, cuando personal del Comando Radioeléctrico, dependiente de la Comisaría 3ª de la Unidad Regional I, fue comisionado ante un llamado de emergencia que advertía sobre una situación de violencia en curso.
Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 40 años, quien relató haber sido agredida físicamente y amenazada por el hombre que se encontraba con ella.
Según el testimonio de la víctima, el agresor la habría intimidado con un arma blanca, lo que elevó el nivel de riesgo de la situación. Ante ese cuadro, el personal policial actuó de inmediato y procedió a la aprehensión del sospechoso, un masculino de 27 años.
En el marco del procedimiento también se realizó el secuestro de un cuchillo de aproximadamente 18 centímetros de longitud, presuntamente utilizado para las amenazas.
Finalizadas las actuaciones iniciales, los intervinientes trasladaron al aprehendido a la dependencia policial correspondiente por jurisdicción. En paralelo, otro móvil policial colaboró con el traslado de la víctima para su evaluación médica.
La mujer fue examinada en Medicina Legal y, por recomendación del profesional de turno, posteriormente derivada al Hospital Iturraspe, donde recibió una atención médica más completa.
El hecho quedó a disposición de la autoridad judicial competente, bajo la calificación legal de lesiones leves y amenazas calificadas, todo ello en el marco de violencia de género. Las actuaciones continúan mientras se definen las medidas procesales a seguir.