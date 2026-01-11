Policía Federal incautó un ladrillo de marihuana en la avenida Blas Parera; dos detenidos

Un procedimiento de la Policía Federal Argentina (PFA) volvió a poner el foco en la lucha contra el narcotráfico en la ciudad de Santa Fe. El operativo se concretó en plena avenida Blas Parera, uno de los corredores urbanos más transitados, y derivó en la aprehensión de dos personas y el secuestro de más de medio kilo de marihuana.
La intervención se dio en el marco del Operativo Verano Seguro, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional y ejecutado por la División Unidad Operativa Federal Santa Fe, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales.
En la vía pública
Durante una recorrida preventiva, los efectivos federales procedieron a identificar a un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, que se desplazaban por la zona. Al requisar sus pertenencias, los uniformados detectaron material estupefaciente preparado para su fraccionamiento y posterior comercialización.
Según se informó oficialmente, se trataba de un ladrillo compacto de marihuana, con un peso aproximado de 535 gramos, además de elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la sustancia.
Secuestros y actuación judicial
Tras el hallazgo, se dio inmediata intervención al Juzgado Federal N°1 de Santa Fe, a cargo del juez Aldo Alurralde, quien ordenó la aprehensión de ambas personas y su traslado a la sede de la División Unidad Operativa Federal Santa Fe.
Además del estupefaciente, se procedió al secuestro de un teléfono celular, considerado de interés para la investigación, y otros elementos vinculados a la causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
Las diligencias continúan bajo la órbita de la Justicia Federal, mientras se analiza la información obtenida a partir de los elementos secuestrados, con el objetivo de establecer el origen y destino de la droga y si existen vínculos con redes de narcomenudeo en la ciudad.
Prevención y control
Desde la fuerza federal destacaron que estos procedimientos forman parte de una estrategia sostenida de prevención y control, en línea con los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, orientados a combatir el narcotráfico y los delitos complejos dentro del territorio santafesino.
La presencia de fuerzas federales en puntos clave de la ciudad busca disuadir el delito y reforzar la seguridad en sectores de alta circulación vehicular y peatonal.