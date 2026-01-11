Robó un televisor, un vecino lo descubrió y puso en fuga al ladrón

La calma de la tarde del sábado se quebró abruptamente en barrio Mayoraz, donde un intento de robo domiciliario puso en alerta a vecinos y derivó en un rápido despliegue policial. El episodio ocurrió a plena luz del día, y terminó con el ladrón escapando a pie y dejando el botín atrás.
El hecho se registró alrededor de las 17, en inmediaciones de Ricardo Aldao al 3000, cuando un sujeto desconocido aprovechó la ausencia de los moradores para irrumpir en una vivienda.
Según se supo, el individuo violentó la reja de una ventana frontal, logrando ingresar al inmueble sin mayores dificultades. Una vez dentro, actuó con rapidez: tomó un televisor y salió casi de inmediato, intentando alejarse del lugar antes de ser descubierto. La maniobra, sin embargo, no pasó inadvertida.
Un vecino valiente
El fuerte estruendo alertó a un vecino de la cuadra, que salió a la calle para ver qué ocurría. Al observar al sospechoso huyendo con el televisor, intentó seguirlo, generando que el ladrón se desprendiera del elemento robado para ganar velocidad.
En la corrida, el televisor quedó abandonado en plena vía pública, mientras el delincuente logró perderse entre las calles del barrio, sin poder ser alcanzado.
Minutos más tarde, personal del Cuerpo de Caballería de la Unidad Regional I, comisionado por la central 911, arribó al lugar. Los uniformados constataron los daños en la vivienda, especialmente en la reja de la ventana violentada, y procedieron a recuperar el televisor sustraído.
Investigación en marcha
El hecho fue caratulado como tentativa de robo y se labraron las actuaciones de rigor. Mientras tanto, continúan las tareas investigativas para identificar al autor del ilícito, que por el momento permanece prófugo.
El episodio vuelve a encender la alarma entre los vecinos del sector, que reclaman mayor prevención ante hechos delictivos cometidos en horarios diurnos.