Murió uno de los operarios heridos en la explosión en la metalúrgica en Tostado

Durante la tarde del jueves se produjo el fallecimiento de Oscar Fernando Cáceres, de 56 años, uno de los trabajadores que había resultado gravemente herido en la trágica explosión de una metalúrgica ocurrida el pasado martes en la ciudad de Tostado.
El operario se encontraba internado en estado crítico en el hospital José María Cullen, de la ciudad de Santa Fe, con quemaduras de entre el 80 y el 90% del cuerpo, que afectaban rostro, miembros superiores e inferiores, tórax y abdomen.
Oscar Fernando Cáceres. Gentileza.
Según los registros médicos, el deceso se produjo minutos antes de las 17 hs del jueves, como consecuencia de fallas multiorgánicas derivadas del estado de gran quemado.
El informe oficial
Personal de la Policía de Investigaciones, específicamente del Departamento Criminalístico Región 1, se hizo presente en la morgue del hospital Cullen. Allí, los agentes junto al médico forense procedieron a examinar el cuerpo sin vida de Cáceres.
Se determinó que no era necesaria la realización de autopsia, lo que fue comunicado de inmediato a la fiscal de turno, Dra. Tomasso, de la Unidad Fiscal de Tostado.
Reseña del hecho
El martes 5 de agosto, un estallido estremeció a los vecinos de Tostado. La explosión se originó en el interior del taller metalúrgico Saucuns Tresamet, ubicado en esa ciudad del noroeste santafesino.
Se cree que la explosión de un tubo de oxígeno generó una fuerte onda expansiva que afectó a varias cuadras a la redonda, provocando la rotura de vidrios, daños en viviendas linderas y vehículos estacionados en la vía pública. Parte de la mampostería del edificio también colapsó a causa del impacto.
Allí, al menos dos operarios resultaron con quemaduras de gravedad y fueron trasladados de urgencia. Uno de ellos era Cáceres; el otro, un hombre de 40 años, permanece internado en el mismo hospital con quemaduras en el 40% del cuerpo.
Una escena dantesca
El hecho activó un amplio operativo de seguridad y emergencia que incluyó la intervención de bomberos voluntarios, personal policial y equipos de rescate, quienes trabajaron durante horas para controlar la situación y prevenir nuevos riesgos. Uno de los bomberos voluntarios que intervino en la emergencia ofreció un testimonio desgarrador:
Cáceres falleció este jueves en el hospital Cullen de Santa Fe.
"Cuando llegamos al lugar tomamos dimensión de lo que realmente ocurrió: una verdadera locura. Fue una detonación que no estamos acostumbrados a ver. Toda la gente de la localidad salió a la vereda por lo que fue la explosión. Fue muy fuerte".
El mismo rescatista destacó el rápido accionar de la policía, el servicio 107 y los bomberos voluntarios, quienes inicialmente acudieron por un llamado que alertaba sobre una posible pérdida de gas.
Sin embargo, al llegar al lugar, se encontraron con una escena propia de una catástrofe: viviendas linderas con puertas metálicas dobladas por la onda expansiva, cristales rotos, televisores destruidos y hasta un vehículo que estaba estacionado frente al local seriamente dañado por la explosión.
