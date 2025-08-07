En distintos incidentes

Noche de furia en Santa Fe: un menor baleado en un ojo y dos mayores heridos

Un adolescente fue baleado en un ojo en Yapeyú. Además, un hombre resultó herido de arma blanca en Varadero Sarsotti. Por último, un joven de 18 años, fue herido de bala en Santo Tomé.