Noche de furia en Santa Fe: un menor baleado en un ojo y dos mayores heridos

La noche del miércoles un brote de violencia se produjo en la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé, que dejó un saldo de tres personas heridas (una de ellas es un menor de edad) en distintos episodios ocurridos con apenas horas de diferencia.
Un adolescente fue baleado en un ojo en Yapeyú. Además, un hombre resultó herido de arma blanca en Varadero Sarsotti. Por último, un joven de 18 años, fue herido de bala en Santo Tomé.
Uno de los casos más alarmantes tuvo lugar en barrio Yapeyú, donde un menor de 15 años fue alcanzado por un proyectil de arma de fuego en la zona del rostro, más precisamente en un ojo.
El incidente ocurrió en una vivienda ubicada en calle Misiones al 6400, donde el joven se encontraba junto a su progenitor, que sería un personal policial. Tras el hecho, fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe.
La Fiscalía, a cargo del Dr. Jorge Nessier, dispuso que se preserve el lugar del hecho y se practiquen pruebas de dermotest tanto al menor como al adulto. La investigación está en manos de la Policía de Investigaciones (PDI).
Poco antes de las 20 horas, personal médico del Hospital Cullen recibió a L. B., de 32 años, quien presentaba dos heridas de arma blanca: una en la muñeca izquierda y otra en la rodilla derecha.
El hecho ocurrió en inmediaciones de calle Cardenillas, frente a la arenera de Varadero Sarsotti, donde la víctima fue atacada por un sujeto que, según relató, intentó robarle. Le sustrajeron la billetera y el celular.
El paciente llegó consciente, pero debió ser intervenido quirúrgicamente por la profundidad de la herida en su muñeca, que habría afectado vasos importantes. El médico de turno evaluó la posibilidad de amputación.
El último hecho registrado tuvo lugar en la vecina ciudad de Santo Tomé, en la intersección de Mitre y Roverano, cerca de las 20.50 horas.
Según la información preliminar, E. T., de 18 años, se desplazaba en moto junto a su pareja cuando fueron interceptados por un automóvil desde donde le habrían disparado.
Fue asistido por el servicio 107 y trasladado al centro de salud. Se aguarda un parte médico oficial para conocer el alcance de las lesiones. La denuncia fue radicada en la Estación Sur del Destacamento 11 de la UR I.
