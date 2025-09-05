Arrestaron en Córdoba a jubilado acusado de abusar del hijo de su pareja en Santa Fe

Tras varios meses de búsqueda, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este miércoles en la ciudad de Córdoba a un hombre acusado por un delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la convivencia.
El hombre era buscado desde hace meses. Tiene 61 años y la semana que viene será trasladado a la capital santafesina, donde deberá responder ante la justicia.
El operativo estuvo a cargo de la División Capturas de la PDI y se realizó luego de minuciosas tareas investigativas.
El sospechoso es R.A.D. y tiene 61 años. Estaba prófugo de la justicia, luego de que fue denunciado por supuestos ataques sexuales contra el hijo pequeño de quien había sido su pareja.
El arresto, que fue coordinado con la Brigada de Capturas de la Policía de Investigaciones de Córdoba, se produjo en la vía pública, en el barrio Marcos Sastre de la “Docta”.
El detenido fue puesto inmediatamente a disposición del Juzgado de Control de la ciudad de Córdoba.
Por su parte, la fiscal santafesina Jorgelina Moser Ferro (Ministerio Público de la Acusación), ya tramitó el exhorto de extradición para que el sujeto sea remitido a los tribunales de la ciudad de Santa Fe, algo que sucedería el próximo lunes. Será imputado en el transcurso de esa semana.
R.A.D. se desempeñaba en un organismo del estado cuando residía en la capital provincial y desapareció al jubilarse. Hizo los trámites online.
Los investigadores cruzaron información de distintas bases de datos y pudieron determinar con precisión los lugares en los que este hombre se movía. Así lo sorprendieron en la calle.
