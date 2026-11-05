Un caso que conmueve a Felicia

Fentanilo contaminado: una paciente de 42 años quedó con graves secuelas y su familia busca una reparación en Santa Fe

Valeria ingresó a un sanatorio para una intervención ginecológica y terminó internada cerca de 90 días en terapia intensiva tras una complicación vinculada a la medicación que recibió. Sus abogados iniciaron medidas preparatorias en la Justicia provincial para reunir pruebas y avanzar con una eventual demanda por daños y perjuicios.