El caso del fentanilo contaminado, que tiene una investigación penal de alcance nacional en la Justicia Federal, también comenzó a tener un capítulo en los tribunales santafesinos. Una paciente de 42 años que sufrió graves consecuencias tras recibir la droga durante una intervención quirúrgica es representada por abogados que iniciaron medidas preparatorias en la Justicia provincial, con el objetivo de reunir pruebas y avanzar luego con un reclamo por daños y perjuicios.
Fentanilo contaminado: una paciente de 42 años quedó con graves secuelas y su familia busca una reparación en Santa Fe
Valeria ingresó a un sanatorio para una intervención ginecológica y terminó internada cerca de 90 días en terapia intensiva tras una complicación vinculada a la medicación que recibió. Sus abogados iniciaron medidas preparatorias en la Justicia provincial para reunir pruebas y avanzar con una eventual demanda por daños y perjuicios.
La mujer, identificada como Valeria y oriunda de Felicia, ingresó caminando a un sanatorio para someterse a una intervención ginecológica que tenía previsto un postoperatorio de aproximadamente dos días. Sin embargo, después de recibir fentanilo contaminado, su cuadro se complicó y terminó en terapia intensiva, donde permaneció alrededor de 90 días.
Hoy, casi dos años después, continúa atravesando un proceso de recuperación con importantes limitaciones. Según explicó el abogado Iván Carrión, fue dada de alta del centro especializado en rehabilitación al que había sido derivada y actualmente permanece en el Samco de Felicia.
La situación habitacional también condiciona su recuperación: la familia no cuenta con un espacio adecuado en su vivienda para continuar allí los cuidados que necesita.
Una causa que busca avanzar en la Justicia provincial
El abogado Federico Alberto explicó que el expediente se encuentra en una etapa preliminar. La representación de la paciente inició medidas de aseguramiento de prueba y preparatorias ante la Justicia provincial, que fueron admitidas por el juez interviniente.
En ese marco, se requirió al sanatorio donde fue intervenida una serie de documentos que permitirán reconstruir lo ocurrido y reunir elementos para determinar las eventuales responsabilidades. Una vez obtenida esa información, la intención es avanzar con una acción de reparación integral de daños y perjuicios.
“Es un avance importante porque el juez provincial admitió la competencia en la Justicia provincial”, señaló Alberto, quien aclaró que el proceso todavía está orientado a obtener la documentación necesaria.
Esta instancia se desarrolla en paralelo a la investigación penal que tramita en la Justicia Federal de La Plata, donde se encuentra la causa principal por el fentanilo contaminado. Valeria es uno de los casos testigo de esa investigación, dentro de los cientos de episodios registrados a nivel nacional.
En su caso se realizaron análisis microbiológicos y cultivos para identificar la bacteria detectada en su organismo. Esos estudios permitieron documentar las consecuencias de la administración del medicamento contaminado.
Por el momento, la presentación en Santa Fe no implica que exista una determinación judicial sobre las responsabilidades del establecimiento de salud o de otros organismos. El objetivo inmediato es reunir pruebas para establecer qué ocurrió y qué instituciones pudieron haber tenido algún grado de intervención.
Una recuperación atravesada por las secuelas
Carrión describió el recorrido médico de la paciente desde la operación hasta la actualidad. Después de permanecer cerca de tres meses en terapia intensiva, Valeria fue trasladada a un centro asistencial especializado en rehabilitación, ubicado en San Jerónimo Sud.
Allí continuó su recuperación hasta alcanzar una meseta, momento en que recibió el alta. Sin embargo, todavía necesita cuidados y asistencia permanente.
El abogado detalló que la mujer se comunica mediante una tabla y que continúa alimentándose por bomba. Entre los procedimientos pendientes mencionó una intervención para retirarle la traqueotomía y avanzar en la última etapa de su rehabilitación.
Durante la entrevista, también puso el foco en las dificultades que enfrenta la familia para sostener los traslados y acompañar el tratamiento. En ese sentido, destacó la colaboración del personal del Samco de Felicia, que recibió a la paciente, y el esfuerzo de su pareja, empleado comunal, que durante meses viajó cada fin de semana para acompañarla.
El reclamo por los controles y las responsabilidades
Durante la entrevista, los abogados también se refirieron a la trazabilidad del fentanilo y a los mecanismos de control que debían evitar la circulación de partidas contaminadas.
Carrión destacó el aporte de información realizado por Santa Fe a la investigación y señaló que la centralización provincial de las compras de fentanilo permitió contar con registros para reconstruir su circulación dentro del sistema sanitario.
También mencionó que el gobierno provincial había intentado constituirse como querellante en la causa federal, aunque, según indicó, el juez de esa investigación no consideró procedente el planteo.
En relación con las responsabilidades, el abogado planteó la necesidad de esclarecer qué ocurrió en cada instancia de la cadena de producción, distribución y control. Sus declaraciones apuntaron también a los organismos que debían intervenir para garantizar la seguridad de los medicamentos.
La investigación penal federal y las medidas preparatorias en Santa Fe avanzan por carriles diferentes. Mientras la primera busca establecer las responsabilidades penales por la distribución y utilización del fentanilo contaminado, la presentación provincial apunta a reunir elementos para una eventual reparación económica por las consecuencias sufridas por la paciente.
Para los abogados, el próximo paso será completar la documentación requerida al sanatorio y analizarla para definir el alcance de una futura demanda. En esa instancia se buscará determinar el grado de responsabilidad que pudo corresponder a cada institución u organismo involucrado.