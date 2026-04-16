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Mar del Plata: allanaron "La Saladita de la Bristol", secuestraron mercadería y demolieron los puestos

El procedimiento tuvo lugar tras una orden de la Justicia Federal por presunta infracción a la Ley de Marcas. Hubo secuestro de mercadería, actas a los puesteros y una demolición que se extendió hasta la madrugada.