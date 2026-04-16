Un adolescente de 15 años fue demorado esta madrugada tras ser sorprendido con un arma de fuego durante un procedimiento preventivo realizado por efectivos policiales en el norte de la ciudad.
Detienen a un adolescente en la vía pública; llevaba un arma en el tobillo
El involucrado tiene 15 años. La policía lo interceptó en Peñaloza y Padre Genesio. Llevaba una pistola cargada, calibre .22 oculta entre sus prendas
El operativo tuvo lugar en la intersección de Avenida Peñaloza y Padre Genesio, donde personal del Comando Radioeléctrico llevaba adelante tareas de patrullaje de rutina. En ese contexto, los uniformados procedieron a la identificación del menor, en el marco de un control preventivo.
Un arma cargada
De acuerdo a fuentes policiales, durante el chequeo se detectó que el joven llevaba oculta entre sus prendas —a la altura del tobillo izquierdo— una pistola calibre .22, la cual tenía colocado su cargador. El hallazgo motivó la inmediata intervención del personal actuante.
Ante la situación, los agentes procedieron al secuestro del arma de fuego y al resguardo del adolescente, conforme a los protocolos vigentes para casos que involucran a menores de edad.
Traslado a sede policial
Posteriormente, el joven fue trasladado a la Sección Asuntos Juveniles, donde se labraron las actuaciones correspondientes con intervención de las autoridades competentes.
Por estas horas, se procura establecer la procedencia del arma y las circunstancias en las que se encontraba en poder del menor.
El hecho vuelve a poner en foco la presencia de armas en manos de adolescentes y la necesidad de reforzar los controles preventivos en sectores urbanos.