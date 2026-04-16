La Justicia santafesina investiga las circunstancias que rodearon la muerte de una mujer de 77 años, cuyo fallecimiento fue catalogado en principio como “Muerte dudosa”, lo que activó el protocolo judicial y la intervención de áreas especializadas.
Se investiga la muerte de una mujer de 77 años en su casa en Santa Fe
El médico policial no pudo determinar la causa del deceso y se ordenó autopsia. El hecho fue catalogado como Muerte dudosa y no se descarta ninguna hipótesis.
El hecho se registró el miércoles por la tarde en una vivienda ubicada sobre calle Iturraspe al 2500, jurisdicción de la Comisaría 3º de Santa Fe. La víctima fue identificada como M. V.
Llamado al 911
De acuerdo a las primeras actuaciones, personal del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) arribó al lugar tras un aviso cursado por la central de emergencias 911. En el domicilio, los agentes entrevistaron a un vecino quien relató que momentos antes otro residente del lugar le había pedido ayuda al advertir que su madre se encontraba desvanecida.
Ante la situación, el vecino dio inmediato aviso a los servicios de emergencia. Minutos después arribó una unidad del sistema sanitario 107, cuyo personal constató el fallecimiento de la mujer en el lugar.
Posteriormente se hizo presente la médica policial, quien tras una primera evaluación determinó que se trataba de una “muerte dudosa”, criterio que obliga a profundizar la investigación para establecer con precisión las causas del deceso.
Pedido de autopsia
En función de ello, tomó intervención la fiscal en turno, quien dispuso la participación de la Policía de Investigaciones (PDI) y la actuación de la Brigada de Femicidios, área específica que interviene ante la posibilidad de que el hecho pueda encuadrarse en un contexto de violencia de género.
Finalizadas las tareas iniciales en la escena, se ordenó el traslado del cuerpo para la realización de la autopsia, estudio que será clave para determinar si existió intervención de terceros o si se trató de una muerte por causas naturales.
Por el momento no hay personas imputadas y la investigación continúa en etapa preliminar, bajo estricta reserva, a la espera de los resultados forenses y de otras medidas probatorias que permitan esclarecer lo sucedido.