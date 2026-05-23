Oscar Helvio Feulién murió en en la ciudad de Rafaela en octubre de 2024. Una perdigonada impactó en su vientre. El autor del disparo fue su exempleador, un hombre de 75 años que ahora será juzgado por el homicidio. Esta semana se realizó la audiencia preliminar al juicio oral y la fiscalía adelantó que solicitará una pena de 15 años de prisión.
Se acerca el juicio contra un hombre que mató de un escopetazo a un exempleado
Se realizó la audiencia preliminar y la fiscalía anticipó que solicitará 15 años de prisión para el acusado, que tiene 75 años y está en prisión preventiva domiciliaria desde el momento del homicidio.
El representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el proceso es el fiscal Martín Castellano, de la Sección Especializada de Homicidios de la Regional 5.
La audiencia fue presidida por el juez Nicolás Stegmayer.
Tarde trágica
El hecho que se investiga sucedió el miércoles 2 de octubre de 2024 a la tarde en un predio que le pertenece al acusado, cuyas iniciales son F. R. R., en calle Ángela de la Casa al 400.
F. R. R. tenía en el lugar un local comercial dedicado a la compra y venta de autos usados. También se domiciliaba en una casa ubicada en el mismo terreno.
Feulién, que era mecánico, había sido su empleado tiempo atrás y ese día volvió allí para buscar un motor suyo, acompañado por un hermano y otros dos hombres.
Una mujer que vive en una vivienda de la parte trasera del predio les abrió la reja y los visitantes ingresaron.
Escopetazo
“Mientras entraban, el acusado salió de su vivienda con una escopeta calibre 16 y apuntó tanto al mecánico como a las personas que estaban con él. Los echó e insinuó que le habían robado herramientas”, sostuvo el fiscal Castellano.
Toda la secuencia fue registrada por las cámaras que F. R. R. tenía en la propiedad.
En las imágenes se vería que Feulién y sus tres acompañantes nunca realizaron algún movimiento amenazante.
Aún así, F. R. R. realizó un disparo con la escopeta, aproximadamente a un metro de distancia. La perdigonada impactó en la zona del vientre de Feulién y provocó estragos en su cuerpo. Él murió ese mismo día, cuando era asistido en el Hospital Jaime Ferré de Rafaela.
El acusado fue detenido poco después en el lugar por la policía, que fue alertada por un llamado a la Central de Emergencias 911. En ese momento, a los uniformados les habría dicho que se le escapó el tiro.
F. R. R. está en prisión preventiva domiciliaria y seguirá con esa medida cautelar. Su defensa plantearía que el hombre estaba alerta por robos sufridos anteriormente y que el disparo habría sido accidental.
Próximos pasos
Tras la audiencia preliminar, el juez admitió la acusación. Ahora deberá dictar lo que se denomina el auto de apertura a juicio, para que se pueda avanzar en la realización del debate oral y público.
Por su parte, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) deberá sortear el tribunal que tendrá a su cargo la conducción del juicio y fijar una fecha para el inicio.