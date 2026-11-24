La Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, participó la semana pasada en Santiago de Chile de la Jornada Nacional de Fiscales Especializados en Crimen Organizado y Drogas.
La Fiscal General Vranicich expuso sobre la estrategia de Santa Fe contra las mafias
En la capital del vecino país se realizó la semana pasada una jornada sobre la lucha contra el crimen organizado y las drogas.
Invitada por el Ministerio Público del país vecino, la titular del organismo judicial compartió la experiencia santafesina en el abordaje de delitos complejos en un encuentro donde también se presentó el tercer Informe de Crimen Organizado de Chile 2026.
Vranicich brindó la conferencia titulada “Abordaje Estratégico de las Violencias Altamente Lesivas (VAL) en la Provincia de Santa Fe (Argentina)”, en el marco del panel “Rosario: la respuesta del sistema penal frente al crimen organizado”.
“Compartimos la experiencia que atravesamos en la provincia vinculada al fenómeno de la violencia y la criminalidad organizada y profundizamos específicamente en lo acontecido en el departamento Rosario”, explicó la Fiscal General.
Durante su exposición, detalló de manera analítica la evolución, el incremento y el posterior descenso de las violencias altamente lesivas, haciendo foco en el modelo de persecución penal estratégica por objetivos priorizados que implementa el MPA.
Para la funcionaria, el encuentro dejó en claro que las fiscalías de la región enfrentan problemáticas comunes: “Los ministerios públicos de distintos países tenemos desafíos idénticos; por eso buscamos estrechar los vínculos institucionales y avanzar en la colaboración”.
Agenda bilateral
Además de su disertación, Vranicich mantuvo una serie de reuniones de trabajo con autoridades y especialistas chilenos para intercambiar herramientas de gestión e investigación:
- Ángel Valencia Vásquez (Fiscal Nacional de Chile): analizaron experiencias institucionales y proyectaron propuestas para consolidar una agenda de trabajo conjunto entre ambos organismos.
- Miguel Ángel Orellana Pérez (Fiscal Supranacional de Crimen Organizado) e Ignacio Castillo Val (director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Droga): abordaron estrategias específicas frente a las redes delictivas transnacionales.
- Áreas técnicas de la Fiscalía Nacional: se reunió con referentes de la División de Atención a las Víctimas y Testigos, y de la División Informática e Infraestructura Tecnológica para conocer sus protocolos y desarrollos operativos.