Daniel Aníbal Erbetta fue elegido, por unanimidad, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para el año 2027, pero asumirá el cargo el próximo martes, 1° de diciembre, en razón de que el actual titular, Rafael Gutiérrez, presentó su renuncia a partir del 30 de noviembre para acogerse al beneficio jubilatorio.
Erbetta asumirá el martes la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe
Será la tercera vez que el ministro rosarino ejercerá el cargo. El lunes finalizará el mandato de Gutiérrez y de Falistocco.
En un día muy especial para la Corte debido al inminente retiro de los dos ministros con mayor antigüedad; Roberto Falistocco y Gutiérrez que dejarán el cargo la semana próxima, por imperio de la Ley N° 10.160 correspondía elegir presidente para el año venidero.
Erbetta asumió como ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe el 17 de diciembre de 2007. Había sido propuesto por el entonces gobernador Jorge Obeid y prestó juramento tras recibir el acuerdo de la Asamblea Legislativa provincial. Reemplazó al santafesino Rodolfo Vigo quien ayer disertó en el marco de la jornada de homenaje a Gutiérrez organizado por la propia Corte y el Centro de Capacitación Judicial. Vigo expuso sobre el rol del Poder Judicial en el siglo XXI.
En estos 19 años en la Corte, fue la tercera ocasión en que el rosarino Erbetta fue nominado presidente.
En el año 2027, Erbetta deberá desempeñarse como presidente del Tribunal Electoral que deberá conducir el proceso electoral provincial y municipal. Será la última vez que el titular de la Corte desempeñe la presidencia del tribunal. A partir del 19 de enero de 2028, actuará la justicia electoral establecida por el flamante Código Electoral santafesino que fue consecuencia de la reforma constitucional.
De la votación de este martes participaron los siete integrantes del tribunal, entre ellos los salientes Gutiérrez y Falistocco más Rubén Weder, Diego Maciel, Jorge Baclini y Margarita Zabalza.
La semana próxima, sin fecha confirmada aún, jurarán Aldo Mario Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini y dejarán renovada la Corte con respecto al inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro. Erbetta además de presidente será desde el martes el ministro decano.
Hasta ahora el decano es Falistocco quien prestó juramento el 18 de noviembre de 1991. Gutiérrez, en tanto, lo había hecho el 13 de diciembre del 2000.
"El gran desafío institucional es apuntar a cambiar los sistemas de trabajo, los modos de organización, incluso las formas de litigación para poder dar una respuesta mucho más rápida, de mejor calidad a los conflictos que llegan en los tribunales y en función de ese desafío institucional, un desafío tecnológico, es contar con la tecnología adecuada para que esto sea todavía tenga una mayor capacidad de respuesta", dijo este martes.
Después reconoció que seguirá trabajando en reformas en distintos fueros para agilizar el funcionamiento y tender a la mayor oralidad posible. Planteó continuar con avanzar en la infraestructura para el Poder Judicial y también en sumar tecnología. Afirmó que es necesario "invertir en tecnología para esa nueva forma de dar justicia y el impacto tiene que ver con dos o tres cuestiones centrales: plazo razonable, respuesta, un juicio no puede durar más de un año; transparencia y publicidad, de modo que todos puedan verlo. Son dos grandes objetivos que estamos persiguiendo".