El Gobierno nacional formalizó la aceptación de la renuncia de Aldo Mario Alurralde al cargo de juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Reconquista, con efecto a partir del 1 de diciembre de 2026.
Aldo Alurralde deja el Juzgado Federal de Reconquista y se despidió con una emotiva carta
El magistrado confirmó que el próximo 1 de diciembre asumirá como ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Durante el anuncio, agradeció a la comunidad, reafirmó los valores que marcaron su trayectoria judicial y aseguró que seguirá viviendo en la región.
La medida quedó establecida mediante el Decreto 1379/2026, fechado el 17 de noviembre y publicado este miércoles 18 en el Boletín Oficial. El documento lleva las firmas del presidente Javier Milei y de Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia.
Tras conocerse la formalización de su salida, el juez Alurralde difundió una extensa carta de agradecimiento al norte santafesino, en la que anunció que dejará la Justicia Federal para asumir como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe.
En el mensaje, titulado “Gracias, norte santafesino. No es una despedida, es una nueva forma de servir”, repasó los diecisiete años durante los cuales ejerció su función en Reconquista y destacó el vínculo construido con la comunidad.
“La vida pública ofrece pocas oportunidades tan profundas como la de servir a la comunidad desde la magistratura”, manifestó. Al describir sus sentimientos frente al cambio, habló de una mezcla de gratitud por el camino recorrido, orgullo por el trabajo realizado y esperanza por los desafíos que vendrán.
Alurralde afirmó que el norte santafesino lo recibió con generosidad y terminó convirtiéndose en una parte esencial de su historia personal y profesional. Señaló que las audiencias, los expedientes y los encuentros con los ciudadanos le permitieron conocer de cerca las realidades, dificultades y sueños de quienes depositan en la Justicia Federal la expectativa de ser escuchados.
Vocación de servicio
El magistrado dedicó un reconocimiento a la Justicia Federal argentina y a quienes compartieron la tarea cotidiana de sostener una institución que, según expresó, estuvo muchas veces exigida por circunstancias extraordinarias.
Agradeció a funcionarios, empleados, secretarios, fiscales, defensores, fuerzas de seguridad, abogados y magistrados. Sostuvo que el trabajo desarrollado durante estos años fue posible por el compromiso, el profesionalismo y la vocación de servicio de esos equipos.
También puso el acento en las tareas que suelen quedar fuera de la exposición pública. Expresó que detrás de cada resolución existe un esfuerzo silencioso de personas que dedican su vida a sostener el Estado de Derecho, aun en contextos difíciles.
El agradecimiento alcanzó a las instituciones del norte provincial, sus dirigentes, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y, especialmente, los habitantes de la región. De ellos, aseguró haber recibido respeto, afecto y acompañamiento.
“Aprendí de su cultura del trabajo, de su espíritu solidario y de su enorme capacidad para enfrentar adversidades sin perder la esperanza”, expresó.
Entre los recuerdos de su paso por Reconquista, Alurralde destacó la distinción de Ciudadano Distinguido que recibió el 9 de mayo de 2025, cuando todavía no había sido postulado para integrar la Corte Suprema provincial.
La definió como uno de los mayores honores de su vida y una expresión de afecto, confianza y valoración de la comunidad a la que tuvo el privilegio de servir. En ese sentido, sostuvo que el reconocimiento sincero de la sociedad representa la mayor satisfacción a la que puede aspirar un funcionario público.
Balance de gestión
Al hacer un balance de su trayectoria, recordó que durante esos diecisiete años atravesó momentos complejos y desafíos de trascendencia institucional. Afirmó que ejerció su función con independencia, imparcialidad y apego a la Constitución y a las leyes.
“Seguramente hubo decisiones discutidas y opiniones diversas, algo natural en una democracia, pero puedo asegurar que cada resolución fue adoptada con honestidad intelectual, responsabilidad y la firme convicción de estar sirviendo al valor Justicia”, señaló.
Dijo que se retira de la Justicia Federal con la tranquilidad de haber entregado sus mejores esfuerzos y con la satisfacción de haber contado con equipos humanos excepcionales. A ello sumó los aprendizajes y los afectos construidos durante su permanencia en el cargo.
Sobre su llegada a la Corte santafesina, aseguró que continuará cercano a la gente, a sus instituciones y a sus problemáticas.
“Las preocupaciones, aspiraciones y desafíos de nuestro norte santafesino seguirán formando parte de mi agenda cotidiana y de mi compromiso personal”, manifestó.
Alurralde también expresó su confianza en el potencial de crecimiento de la región. Destacó el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de quienes trabajan, estudian, emprenden, producen, enseñan y cuidan, y se comprometió a seguir acompañando ese desarrollo desde la función que le toque desempeñar.
En su carta, identificó los valores que pretende sostener en la nueva etapa. Mencionó la defensa de la Constitución, el respeto por la dignidad de las personas, la consideración de quienes sufrieron las consecuencias del delito y la búsqueda de una Justicia más cercana, eficiente y humana.
Siempre en el norte
“Hoy concluye una etapa de mi vida pública, pero no mi compromiso con esta tierra ya que seguiré viviendo en el norte santafesino, compartiendo sus desafíos, acompañando sus sueños y manteniendo intacta mi vocación de servicio”, expresó.
Al describir lo que se lleva de Reconquista, mencionó los rostros, las voces, las historias y los aprendizajes de miles de personas con las que compartió su recorrido. Aseguró que la comunidad le abrió sus puertas y le permitió crecer tanto como magistrado como ser humano.
La carta concluye con un agradecimiento por la confianza recibida y por los vínculos construidos a lo largo de estos diecisiete años.
“Los cargos pasan, las funciones cambian y el tiempo sigue su curso, pero permanecen los vínculos construidos, los afectos compartidos y el compromiso con la comunidad”, escribió Alurralde, quien firmó el mensaje con su nombre y la expresión “Servidor público”.