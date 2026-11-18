Tras 17 años de trabajo

Aldo Alurralde deja el Juzgado Federal de Reconquista y se despidió con una emotiva carta

El magistrado confirmó que el próximo 1 de diciembre asumirá como ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Durante el anuncio, agradeció a la comunidad, reafirmó los valores que marcaron su trayectoria judicial y aseguró que seguirá viviendo en la región.