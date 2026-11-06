Con sendos decretos del gobernador

Se completó formalmente la integración de la Corte de Santa Fe desde diciembre

El Ejecutivo firmó las designaciones de Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini para ocupar los cargos que dejarán vacantes Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco. Con sus respectivas asunciones, previstas para diciembre, el máximo tribunal santafesino quedará integrado por siete miembros y culminará el proceso de renovación impulsado por el gobierno de Santa Fe.