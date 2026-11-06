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Con sendos decretos del gobernador

Se completó formalmente la integración de la Corte de Santa Fe desde diciembre

El Ejecutivo firmó las designaciones de Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini para ocupar los cargos que dejarán vacantes Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco. Con sus respectivas asunciones, previstas para diciembre, el máximo tribunal santafesino quedará integrado por siete miembros y culminará el proceso de renovación impulsado por el gobierno de Santa Fe.

Edificio nuevo y corte renovada antes que termine el año. Foto: Fernando NicolaEdificio nuevo y corte renovada antes que termine el año. Foto: Fernando Nicola
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La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe completó el proceso institucional para renovar su integración con la designación de Aldo Mario Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini como nuevos ministros del máximo tribunal provincial. Ambos ocuparán los lugares que dejarán vacantes Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, cuyas renuncias se harán efectivas el próximo 30 de noviembre.

Los pliegos de Alurralde y Genghini ya habían recibido el acuerdo de la Asamblea Legislativa el 26 de febrero pasado, junto con el de Diego Maciel.

La incorporación de ambos magistrados permitirá completar la integración de siete miembros establecida para la Corte santafesina y cerrar una renovación que se desarrolló a lo largo de la actual gestión provincial.

Alurralde llega al máximo tribunal desde la magistratura federal. Es abogado egresado de la Universidad Nacional del Litoral, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica de Santa Fe y cuenta con una maestría en Derecho Tributario de la Universidad de Barcelona.

Juez federal titular de Reconquista, Aldo Mario Alurralde.Aldo Mario Alurralde. Archivo El Litoral

Hasta ahora se desempeñaba como titular del Juzgado Federal de Reconquista, con competencia sobre causas federales del norte provincial. También desarrolla una extensa actividad académica en el ámbito universitario.

Genghini, por su parte, tiene trayectoria en el ámbito judicial, profesional e institucional. Es abogada egresada de la Universidad Católica Argentina, se desempeña como jueza del Tribunal Municipal de Faltas de Rosario y cuenta con experiencia en la administración pública provincial.

Además, representó a la abogacía organizada en el Consejo de la Magistratura de la Nación y forma parte de la conducción de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

Jorgelina Mabel GenghiniJorgelina Mabel Genghini. Archivo El Litoral

Renovación

La llegada de los dos nuevos ministros completa un proceso de renovación que comenzó con las salidas de María Angélica Gastaldi y Mario Netri, cuyos lugares fueron ocupados por Jorge Baclini y Margarita Zabalza. Posteriormente se incorporó Rubén Weder, en el marco de la ampliación de seis a siete integrantes del tribunal, y en septiembre asumió Diego Maciel en reemplazo de Eduardo Spuler.

El último tramo quedó condicionado por las decisiones de Gutiérrez y Falistocco de dejar sus cargos. Ambos comunicaron sus renuncias, con efecto desde el 30 de noviembre, y el Poder Ejecutivo aceptó las dimisiones mediante los decretos 2283 y 2284.

De esta manera, desde el 1° de diciembre la Corte Suprema quedará conformada por Daniel Erbetta (el único integrante “histórico” que permanecerá), Jorge Baclini, Margarita Zabalza, Rubén Weder, Diego Maciel, Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde.

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