Manzana Judicial

El MPA prepara la mudanza al Anexo mientras se recupera el diálogo con la Corte

Fiscalía trabaja contrarreloj para instalar parte de su estructura en el quinto piso del nuevo edificio, en tanto que la Defensa sigue en etapa de planificación y todavía no tiene fecha de traslado. Una reunión entre autoridades de la Corte, el MPA y el Ministerio de Seguridad volvió a poner en escena el entendimiento entre las partes, después de meses de tensión por la distribución de espacios.