El 12 de noviembre, el secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Pablo Gómez Llovio, se reunió con autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Ministerio de Seguridad de la provincia para tratar una serie de temas de trabajo conjunto, entre los que se destacó el plan de mudanza de los ministerios públicos al nuevo Anexo del Palacio de Justicia.
El MPA prepara la mudanza al Anexo mientras se recupera el diálogo con la Corte
Fiscalía trabaja contrarreloj para instalar parte de su estructura en el quinto piso del nuevo edificio, en tanto que la Defensa sigue en etapa de planificación y todavía no tiene fecha de traslado. Una reunión entre autoridades de la Corte, el MPA y el Ministerio de Seguridad volvió a poner en escena el entendimiento entre las partes, después de meses de tensión por la distribución de espacios.
Participaron del encuentro el secretario general del MPA, Leandro Maiarota; el fiscal regional de Santa Fe, Jorge Nessier; y la secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, Lucía Masneri.
La novedad es que el MPA planea mudarse durante diciembre, según altas fuentes de dicho organismo. No así el Ministerio Público de la Defensa (MPD), que si bien se encuentra trabajando en las nuevas instalaciones con el sistema de cableado, todavía no tiene fecha de mudanza y no será este año.
“Una vez firmado el convenio, el MPD avanzó con los estudios a través de su equipo de arquitectos y elaboró una propuesta de distribución de los espacios y puestos de trabajo, que ya fue remitida a la Corte Suprema para coordinar el inicio de las reformas", señalaron desde el ministerio extrapoder.
"Por el momento estamos en esa instancia, por lo que todavía no hay una fecha concreta para la mudanza”, confirmó el MPD.
Fiscalía, a contrarreloj
Distinta es la situación del MPA, que trabaja a contrarreloj para llegar a diciembre con parte de su estructura instalada en el quinto piso de la Manzana Judicial.
La prioridad es desalojar el edificio de calle 1º de Mayo 2820, donde trabajan 16 fiscales correspondientes a las oficinas de Accidentes de Tránsito y Delitos Culposos; Asignaciones Generalistas 1, 2 y 3; Código de Convivencia y Salidas Tempranas.
La mayoría se mudará a la sede donde actualmente funciona la Fiscalía Regional 1°, ubicada en General López 3302, esquina Saavedra, en tanto que lo actualmente instalado en dicho edificio pasará a ocupar las nuevas instalaciones.
Según el cronograma al que accedió El Litoral, el quinto piso del Anexo lo compartirá con el fuero Extracontractual y allí funcionará, en principio, la jefatura de la Fiscalía Regional N° 1, con el Dr. Jorge Nessier a la cabeza.
También está previsto el traslado de la Unidad Especial de Homicidios, actualmente conformada por los fiscales Gonzalo Iglesias, Carlos Lacuadra, Andrés Marchi y María Laura Urquiza, y de la futura Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL).
En tanto, se prevé el traslado de una de las unidades fiscales especiales al edificio de 25 de Mayo 2323, casi cortada Falucho, donde funciona la Unidad Fiscal Especial de Responsabilidad Adolescente (UFERPA), a cargo de los fiscales Ana Laura Gioria y Francisco Cecchini.
Registro de firmas
De momento, lo único que quedaría en el alicaído edificio céntrico de 1° de Mayo 2820 es el registro de firmas de aquellas personas que se encuentran bajo proceso judicial, pero gozan de libertad bajo medidas alternativas.
De hecho, actualmente las autoridades judiciales y de gobierno de la capital provincial se encuentran en tratativas para definir bajo qué órbita corresponde que esté dicho registro, cuyo criterio es disímil en el resto de la provincia.
Por ese motivo fue convocada la secretaria de Asuntos Penales de la provincia a la reunión de la semana pasada en la Corte.
La discusión pasa por si el registro de firmas queda finalmente a cargo del Ministerio de Seguridad o permanece en el ámbito judicial. Por caso, en Rosario dicho registro se encuentra en el Centro de Justicia Penal, un espacio donde conviven jueces, fiscales y defensores públicos.
Un conflicto saldado
Más allá de la novedad que va a implicar la mudanza en términos de rutina de trabajo para el sistema penal local, de la reunión realizada la semana pasada en la Corte surge un dato político alentador: la apertura y predisposición al diálogo de las partes.
Como se recordará, la discusión por quiénes debían ocupar el Anexo judicial llevó a generar posturas extremas y antagónicas, que distanciaron a la Corte de los dos ministerios extrapoder, a punto tal que a mediados de este año, cuando se inauguró el nuevo edificio, ni la fiscal general María Cecilia Vranicich ni la defensora general Estrella Moreno Robinson asistieron al evento oficial.
Dicha actitud mereció la reprobación del propio gobernador Maximiliano Pullaro, que en el mismo acto público y ante el pleno de la Corte criticó el faltazo y llamó al diálogo a las titulares de ambos ministerios.
La ruptura había estallado en febrero, cuando la Corte definió que el edificio debía destinarse prioritariamente al Poder Judicial y que los organismos extrapoder debían gestionar sus espacios con fondos propios.
La decisión, formalizada mediante una acordada, disponía que el Anexo fuera destinado íntegramente al Poder Judicial y dejaba abierta la posibilidad de ceder sectores al MPA y al MPD en caso de que existiera disponibilidad.
La respuesta no se hizo esperar. Más allá de los reclamos públicos, ambos ministerios presentaron recursos y plantearon la existencia de compromisos previos que, según argumentaron, debían respetarse a la luz de las disposiciones de la reforma constitucional provincial de 2025, que consagró su autonomía institucional.
El conflicto tuvo sucesivos capítulos durante los meses siguientes, con propuestas de distribución, contrapropuestas y reuniones que no lograron, inicialmente, destrabar la cuestión.
En junio, la Corte puso a disposición de los ministerios públicos el sexto piso del Anexo y el edificio que había ocupado el fuero Laboral en San Martín 2651. Luego, durante agosto, amplió la propuesta con sectores del primer y quinto pisos y otras alternativas edilicias.
Convenio de colaboración
Finalmente, a comienzos de octubre, las partes suscribieron un convenio de colaboración que formalizó la distribución de espacios dentro del Anexo, aunque dejó abierta la posibilidad de nuevas conversaciones. El entendimiento fue resultado de meses de negociación y permitió encauzar una disputa que había excedido ampliamente el problema edilicio.
Ahora, que el tironeo por la distribución de espacios parece haber llegado a buen puerto, el reconocimiento de que el diálogo interinstitucional goza de buena salud es todo un síntoma de buenas prácticas democráticas.
La mejora de dicho vínculo no sólo tiene que ver con un mandato funcional, sino, fundamentalmente, con el cambio de interlocutores.
La reciente jura del Dr. Pablo Gómez Llovio como nuevo secretario de Gobierno de la Corte, en reemplazo del Dr. Eduardo Bordas, habría contribuido a distender las relaciones después de los tensos encuentros del primer semestre.
Por otra parte, el acelerado recambio de autoridades del máximo cuerpo, con la salida de los ministros Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco a fines de noviembre, también marca un cambio de escenario.
En una institución donde las diferencias de competencia, autonomía y recursos forman parte de la arquitectura constitucional, la capacidad de sentarse a negociar no es un dato menor.
El Anexo comienza a ser ocupado, pero el desafío de coordinar el funcionamiento de los distintos actores del sistema judicial santafesino excede las paredes del edificio. Y en ese terreno, el diálogo parece haber vuelto a ocupar un lugar de privilegio.