Dos hermanos de 19 y 22 años fueron detenidos este martes en la ciudad de Santa Fe, en el marco de una investigación por robo calificado en grado de tentativa.
Arrestaron a dos jóvenes hermanos acusados de un violento intento de robo
El hecho investigado ocurrió a principios de septiembre de este año, en la zona norte de la capital provincial. Los sospechosos tienen 19 y 22 años.
Los arrestos, realizados por la Policía de Investigaciones (PDI), se concretaron tras cinco allanamientos en los que también se secuestraron municiones, teléfonos celulares, una motocicleta y motopartes.
La causa se originó el pasado 3 de septiembre a partir de la denuncia de una joven que circulaba en bicicleta por la intersección de calles Neuquén y Rivadavia.
Según su testimonio, fue interceptada por tres hombres que se desplazaban en dos motos y uno de ellos exhibió un arma de fuego para intentar robarle, aunque la víctima logró escapar y ponerse a resguardo.
A través de entrevistas, tareas de campo y el cruce de información en bases de datos, personal de la Sección Inteligencia Táctica de la PDI logró identificar a dos de los presuntos autores del hecho.
Allanamientos
Con las correspondientes órdenes judiciales, los agentes llevaron adelante cinco operativos simultáneos en distintos puntos de la capital provincial, donde incautaron 14 cartuchos calibre 9 milímetros, una motocicleta marca Motomel con su documentación, dos cachas laterales de una moto de 110 centímetros cúbicos, dos teléfonos celulares y una gorra blanca con el logo de Jordan.
Por orden del fiscal interviniente, Ignacio Lascurain —en una investigación alineada con los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA)—, los efectivos detuvieron a los jóvenes hermanos identificados como L. I. D. S., de 19 años, y M. O. D. S., de 22.
Ambos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.