El homicidio de Yazmina Cañón, la joven de 28 años asesinada en una vivienda de barrio Alvear de la ciudad de Santa Fe, tuvo este martes los primeros imputados. Un hombre y una mujer fueron acusados como coautores del crimen, ocurrido durante la madrugada del lunes 16 de noviembre en un domicilio de calle Córdoba al 2200, en la zona conocida como El Triángulo.
Una pelea, dos puñaladas y una mujer muerta en El Triángulo
Dos personas fueron imputadas como coautoras del homicidio de Yazmina Cañón, ocurrido el lunes pasado en barrio Alvear. Este miércoles se debatirá el pedido fiscal para que ambos continúen detenidos.
La audiencia de atribución imputativa se realizó en la Sala 5 del segundo piso del edificio Anexo de los Tribunales santafesinos. Ante el juez Luis Octavio Silva, las fiscales María Laura Urquiza y Vivian Galeano expusieron la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación (MPA), mientras que los abogados del MPD, Betina Dongo y Raúl Sánchez Lecumberri, asumieron la defensa de los acusados.
Los imputados son Karen Daiana C., de 28 años, y Javier Emiliano H., de 33. Ambos fueron señalados como coautores de homicidio simple.
Dos puntazos en el pecho
Según la atribución fiscal, el ataque se produjo alrededor de las 5.30, luego de que durante las horas anteriores se sucedieran distintas discusiones entre las personas involucradas.
La acusación sostiene que la pareja llegó a la vivienda donde se encontraba Yazmina junto a su pareja, Juan Cruz S.D. Una vez en el interior, la mujer habría ingresado con un cuchillo, mientras el hombre discutía con la víctima.
En ese contexto, siempre de acuerdo con la reconstrucción del MPA, la mujer le asestó dos puñaladas en el pecho a Cañón. Las heridas comprometieron zonas vitales: el pericardio, la arteria aorta ascendente y el pulmón derecho.
Las lesiones provocaron un shock hipovolémico que derivó en la muerte inmediata de la joven.
Para sostener la imputación, las fiscales presentaron distintas evidencias reunidas durante la investigación, entre ellas el acta de levantamiento del cadáver, entrevistas a testigos, la inspección ocular y el croquis del lugar, además de registros y audios de la Central de Emergencias 911.
También se incorporaron el informe preliminar de autopsia y las actuaciones correspondientes a la detención de la mujer, concretada el 19 de noviembre.
Un tercer detenido liberado
El expediente tuvo varios movimientos desde el hallazgo del cuerpo. En un primer momento fueron aprehendidos la dueña de la vivienda, amiga de Yazmina, y un joven que se presentó ante la Policía de Investigaciones (PDI) y dijo ser pareja de la víctima.
Con el avance de las diligencias, la mujer fue desvinculada y recuperó la libertad. El joven también fue liberado, luego de que los investigadores no encontraran elementos que lo incriminaran.
En cambio, las sospechas se concentraron en una pareja que reside en las inmediaciones del lugar del crimen. Entre los elementos secuestrados durante las primeras actuaciones figura un cuchillo de cocina que presentaba manchas que podrían ser de sangre y que fue sometido a peritajes.
La discusión sobre las medidas cautelares quedó prevista para este miércoles. La fiscalía solicitó que se trate la prisión preventiva de ambos acusados, en una audiencia cuyo horario debía ser fijado por la Oficina de Gestión Judicial.