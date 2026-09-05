Un accidente de tránsito se produjo este sábado por la tarde en la zona de Urquiza y Junín, en la ciudad de Santa Fe. Como consecuencia del impacto, un automóvil terminó volcado sobre la calzada y chocó contra otro vehículo que se encontraba estacionado.
Fuerte choque seguido de vuelco frente a la Plaza Constituyentes
El siniestro ocurrió este sábado por la tarde en la capital provincial. La conductora fue asistida por el SIES 107 y no fue trasladada.
El hecho ocurrió alrededor de las 16.50, a la altura del 3200 de calle Urquiza. Según el reporte de los servicios que intervinieron, estuvieron involucrados un Volkswagen Gol Trend y una Toyota Corolla Cross.
El Volkswagen era conducido por una mujer de 25 años. Por causas que deberán establecerse, el vehículo terminó volcado sobre la cinta asfáltica y, durante el siniestro, impactó contra la Toyota, que estaba estacionada junto al cordón del lado oeste de la calle.
Asistencia a la conductora
Al arribar al lugar, el personal actuante constató que la conductora no se encontraba atrapada dentro del automóvil. Además, no presentaba lesiones visibles al momento de la intervención.
Minutos después arribó una unidad del SIES 107, cuyo personal asistió a la mujer en el lugar. Tras la evaluación correspondiente, se determinó que no era necesario trasladarla a un centro de salud.
El accidente generó una obstrucción momentánea sobre calle Urquiza debido a la posición en la que quedó el Volkswagen Gol Trend luego del vuelco.
Liberaron la circulación
Ante esta situación, el personal interviniente trabajó para estabilizar el automóvil y retirarlo de la zona que impedía el normal paso de los vehículos.
También se realizó un barrido de la calzada para retirar restos de plásticos y vidrios que habían quedado como consecuencia de la colisión.
Las tareas permitieron despejar la calle y restablecer la circulación. El operativo finalizó alrededor de las 17.20.
Las circunstancias que provocaron el accidente deberán ser determinadas a partir de las actuaciones correspondientes.