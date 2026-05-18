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En la ruta 11

San Justo: Gendarmes quería ver si llevaban matafuegos y encontraron 3 kilos de cocaína

Ocurrió el viernes, en un control vehicular de rutina. Los uniformados arrestaron a un hombre de 51 años y una joven de 27 que viajaban a bordo de un Chevtolet Clasic.

El procedimiento tuvo lugar sobre la ruta nacional 11. Foto: ArchivoEl procedimiento tuvo lugar sobre la ruta nacional 11. Foto: Archivo
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Un operativo de control vehicular implementado este fin de semana por personal del Escuadrón de Seguridad Vial de la Gendarmería Nacional en jurisdicción de la ciudad de San Justo terminó con un importante hallazgo de narcóticos.

El procedimiento tuvo lugar sobre la ruta nacional 11, y comenzó muy cerca de la medianoche del viernes pasado.

Según pudo saberse, los uniformados interceptaron el paso de un automóvil Chevrolet Clasic en el que viajaban un hombre y una mujer.

Los gendarmes le pidieron al conductor la documentación de rigor y los elementos de seguridad obligatorios.

La gran sorpresa llegó cuando fueron al baúl a buscar el matafuegos y encontraron los “ladrillos” típicos de droga compactada.

Inmediatamente, los agentes dieron aviso a la fiscalía federal del doctor Jorge Gustavo Onel y el fiscal coadyuvante Gastón Theler solicitó la requisa del vehículo, que ordenó la Justicia.

Así, se pudo comprobar que se trataba de “panes” de cocaína y que la carga total pesaba 3,3 kilogramos.

Los ocupantes del rodado fueron aprehendidos. Ellos dijeron ser oriundos de Rosario y explicaron que se dirigían a la ciudad de Reconquista, en el departamento General Obligado.

Investigación

Ahora, los investigadores intentarán chequear esa información y determinar el origen y el destino del estupefaciente.

Trascendió que ninguna de las personas arrestadas tiene antecedentes penales.

A ellos se les secuestraron sus teléfonos celulares, los que iban a ser peritados en las próximas horas.

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Narcotráfico
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