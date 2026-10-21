Accidente vial en Buenos Aires

Choque y vuelco en la avenida General Paz: hay cuatro heridos y demoras en el tránsito

El siniestro ocurrió este miércoles a la altura de la calle Santo Tomé, en sentido hacia el Riachuelo. Un auto volcó y luego fue embestido por otro vehículo. El conductor del primer rodado sufrió politraumatismos y hubo un operativo de emergencia en la zona.