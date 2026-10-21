Un accidente de tránsito ocurrido durante la mañana de este miércoles 21 de octubre complicó la circulación en la avenida General Paz, en la Ciudad de Buenos Aires.
Choque y vuelco en la avenida General Paz: hay cuatro heridos y demoras en el tránsito
El siniestro ocurrió este miércoles a la altura de la calle Santo Tomé, en sentido hacia el Riachuelo. Un auto volcó y luego fue embestido por otro vehículo. El conductor del primer rodado sufrió politraumatismos y hubo un operativo de emergencia en la zona.
El episodio involucró a dos automóviles: uno volcó sobre la calzada y, poco después, otro vehículo lo chocó. Como consecuencia del siniestro, cuatro personas resultaron heridas y se registraron demoras en el tránsito.
Cómo fue el accidente en la avenida General Paz
El hecho se produjo a la altura del cruce con la calle Santo Tomé, en sentido hacia el Riachuelo, según informó TN. De acuerdo con las primeras informaciones, uno de los vehículos perdió la estabilidad mientras circulaba por la avenida y terminó volcado sobre la calzada.
La situación se complicó cuando otro automóvil que transitaba por el mismo sector no logró evitar el rodado volcado y lo embistió. A raíz del impacto, el primer vehículo fue desplazado hacia el extremo del carril.
El conductor del auto que volcó sufrió politraumatismos. En total, cuatro personas resultaron heridas en el episodio, aunque la información inicial difundida por TN no precisó la identidad de los involucrados ni el detalle de las lesiones de cada uno.
Las circunstancias que provocaron el vuelco y la posterior colisión no habían sido establecidas al momento de la publicación del reporte. Por tratarse de un hecho en desarrollo, los datos sobre la mecánica del accidente y la evolución de los heridos podían actualizarse con el correr de las horas.
Demoras y operativo de emergencia en la zona
El siniestro generó complicaciones para quienes circulaban por la avenida General Paz en dirección al Riachuelo. La presencia de los vehículos involucrados y las tareas de asistencia afectaron el desplazamiento habitual en ese tramo.
La General Paz es una de las principales vías de circulación del área metropolitana de Buenos Aires y conecta distintos accesos entre la Ciudad y el conurbano. Por ese motivo, los incidentes que obligan a reducir carriles o intervenir sobre la calzada pueden provocar demoras para los automovilistas, especialmente durante las primeras horas de la mañana.
Quienes debían transitar por el sector durante el operativo debían hacerlo con precaución y prestar atención a las indicaciones del personal que trabajaba en el lugar.
Hasta la última actualización consultada, no se habían difundido precisiones oficiales sobre las causas del accidente ni sobre el tiempo necesario para normalizar completamente la circulación.
El caso permanecía en desarrollo y se aguardaban novedades sobre la situación de los heridos y las consecuencias del choque para el tránsito.