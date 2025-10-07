Santa Fe ciudad

Dos hombres detenidos con armas tras denuncias de disparos en barrio Nueva Esperanza

Policías de la Comisaría 25ª interceptaron una Chevrolet Captiva y hallaron dos pistolas calibre .22, cargadores y municiones. Sus ocupantes (dos hombres) fueron aprehendidos bajo los cargos de "Portación y Tenencia indebida de armas de fuego de uso civil condicional".