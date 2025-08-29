#HOY:

Un hombre fue asesinado a tiros delante de su familia

La víctima es Cristian Gastón Carpenzano (32). Recibió al menos 7 impactos de bala. Fue traslado al hospital Cullen donde ingresó ya fallecido.

La víctima recibió 3 impactos en el intercostal izquierdo; 3 en brazo izquierdo y el restante en zona lumbar. Ingresó fallecido al hospital Cullen. El Litoral.
La calma de la noche en barrio Villa del Parque se quebró de golpe el jueves, cuando una lluvia de disparos terminó con la vida de un vecino de 32 años en una vivienda de Pasaje Mitre al 4100.

El episodio ocurrió pasadas las 20.30. Según pudo saberse, todo comenzó cuando un llamado al 911 alertó a la policía sobre la presencia de un hombre herido dentro de la casa.

Al llegar, los uniformados se encontraron con una escena desesperante: una mujer gritaba pidiendo ayuda porque su pareja yacía malherido en el suelo, alcanzado por varias balas.

En medio de la urgencia, familiares y efectivos policiales lo cargaron en un móvil del Comando Radioeléctrico y lo trasladaron al Hospital Cullen. Allí, pese a la rápida asistencia, el médico de guardia solo pudo constatar su muerte. El cuerpo presentaba siete impactos de bala distribuidos en el brazo izquierdo, zona intercostal y región lumbar, heridas imposibles de revertir.

Un apellido "conocido"

La víctima fue identificada como Gastón Cristian Carpenzano (32), un apellido que no resulta desconocido en los pasillos policiales ni en las páginas de crónica roja.

Desde hace años, varios integrantes del clan familiar acumulan causas judiciales, enfrentamientos con la ley y hasta otros episodios sangrientos que terminaron con familiares muertos en hechos violentos.

Un crimen premeditado

De acuerdo con los primeros testimonios, un hombre no identificado habría llegado hasta el lugar y, sin mediar palabra, abrió fuego contra Carpenzano para luego huir. El ataque, fulminante y dirigido, refuerza la hipótesis de un crimen premeditado.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios, bajo directivas del doctor Carlos Lacuadra. En el sitio trabajó personal de la División Homicidios de la PDI y peritos criminalísticos, quienes levantaron rastros y recolectaron pruebas con el objetivo de reconstruir la mecánica del ataque y dar con los responsables.

Santa Fe registró dos homicidios en pocas horas, uno en Santa Rosa de Lima y otro en Santo Tomé. Crédito: Archivo El Litoral.Las primeras versiones apuntan a un hecho premeditado. El Litoral

El caso, caratulado como Homicidio calificado por el uso de arma de fuego, abre un nuevo expediente sangriento en la crónica de violencia que golpea a la capital provincial.

Santa Fe violenta
Homicidio en Santa Fe
PDI
MPA
Carlos Lacuadra
Hospital José María Cullen
