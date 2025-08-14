#HOY:

Solo daños materiales

Se incendió una casa en el barrio Yapeyú de la ciudad de Santa Fe

El fuego provocó daños en todo el inmueble. Las primeras versiones señalaban que habían quedado personas atrapadas en el interior, pero luego fueron desmentidas.

Las llamas invadieron toda la casa, pero afortunadamente no hubo heridos que lamentar. Foto: El Litoral
 19:37
Por: 

Eran las 12.35 de este jueves cuando comenzaron a sonar las sirenas de los cuarteles de bomberos de la ciudad de Santa Fe. Vecinos de barrio Yapeyú habían llamado a la Central de Emergencias 911 por un incendio que se había desatado en un domicilio.

Las primeras comunicaciones encendieron todas las alarmas, porque alguno de los testigos aseguraba que había personas atrapadas en el interior.

Rápidamente una dotación de la Agrupación de Bomberos Zapadores Zona Norte partió hacia el lugar indicado, el cruce de calles José Reinares y Neuquén, en el extremo noroeste de la capital provincial. A su vez, otro equipo de la Zona Centro Norte fue a su encuentro para brindar colaboración.

Alivio

Cuando los uniformados arribaron, las llamas ya se habían apoderado de todo el inmueble. No obstante, les dio cierta tranquilidad descubrir que no había vidas en peligro.

Los bomberos trabajaron arduamente y lograron extinguir el fuego antes de que afecte a las casas linderas.

Ahora, los peritos intentarán determinar las causas del siniestro.

