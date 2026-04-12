Un incendio registrado en una vivienda de la ciudad de Córdoba dejó como saldo a un hombre de 39 años con quemaduras de consideración, luego de que las llamas afectaran gran parte del interior del inmueble. El hecho ocurrió en el barrio Nueva Esperanza y movilizó a bomberos y servicios de emergencia.
Incendio en Córdoba: un hombre de 39 años sufrió graves quemaduras en su casa
El fuego destruyó por completo un dormitorio en una vivienda del barrio Nueva Esperanza. La víctima fue trasladada a un centro especializado, mientras investigan las causas del siniestro.
Según informaron fuentes oficiales, el foco ígneo se desató en uno de los ambientes de la casa y avanzó rápidamente, generando daños materiales significativos y lesiones en el ocupante del lugar.
Destruyó el dormitorio
El incendio se produjo en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Sudamérica y Atahualpa Yupanqui. De acuerdo con los primeros datos, el fuego se concentró principalmente en un dormitorio, donde consumió muebles, prendas y distintos objetos personales.
La intensidad de las llamas provocó la destrucción total de ese ambiente, mientras que el resto de la casa pudo ser preservado gracias a la rápida intervención del cuerpo de Bomberos.
El hombre que residía en el lugar sufrió quemaduras en el brazo izquierdo y en la espalda, consideradas de gravedad por los equipos médicos que lo asistieron en primera instancia. Tras recibir atención en el domicilio, fue derivado a un centro especializado en tratamiento de quemaduras para su evaluación y cuidado.
Además de las lesiones físicas, el siniestro implicó la pérdida de bienes materiales, ya que el fuego afectó electrodomésticos y elementos de uso cotidiano que se encontraban en la habitación.
Peritajes en curso
El operativo de emergencia incluyó la participación de Bomberos de la Policía de Córdoba, quienes lograron contener el avance del fuego y evitar que se propagara hacia otros sectores de la vivienda o casas linderas.
Una vez controlada la situación, se iniciaron las tareas de enfriamiento y ventilación del inmueble, con el objetivo de garantizar condiciones seguras en el lugar. En paralelo, personal especializado comenzó a trabajar en la recolección de indicios para determinar cómo se originó el incendio.
Hasta el momento, las causas del siniestro no fueron establecidas y permanecen bajo investigación. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y aguardan los resultados de los peritajes técnicos para esclarecer el hecho.