Incendio en una oficina del club Villa María Selva

La mañana del lunes comenzó con sobresalto en barrio Villa María Selva, cuando una columna de humo que salía desde el interior del club homónimo alertó a vecinos y obligó a la rápida intervención de los bomberos zapadores de la ciudad de Santa Fe.
El fuego se inició en una oficina administrativa y afectó muebles y papelería. El foco ígneo fue extinguido por bomberos antes de que se propagara a otros sectores.
El episodio ocurrió alrededor de las 9.04, en el edificio ubicado sobre calle Ricardo Aldao al 2000, donde funciona el Club Villa María Selva. Hasta allí se dirigió una dotación de la Dirección General de Bomberos tras recibir el aviso de un foco ígneo en el interior del inmueble.
Al arribar al lugar, los rescatistas comprobaron que el fuego se desarrollaba dentro de una oficina situada en la planta alta del edificio, un ambiente destinado a tareas administrativas de la institución.
De inmediato el personal desplegó una línea de ataque de 44,5 milímetros, compuesta por dos tramos de manguera, con la que comenzaron las tareas de sofocación y enfriamiento para evitar que las llamas se propagaran hacia otros sectores del club.
La intervención fue rápida y eficaz. En pocos minutos los bomberos lograron controlar y extinguir completamente el foco ígneo, evitando que el incendio alcanzara dependencias contiguas.
Según se informó, los daños materiales fueron parciales y se concentraron dentro del despacho afectado. Entre los elementos dañados se encuentran un ventilador de techo, una mesa de madera y distintos papeles y telas que se encontraban en el lugar.
No se reportaron personas heridas ni evacuaciones, aunque el humo generó preocupación entre vecinos y personas vinculadas a la entidad deportiva.
Una vez finalizadas las tareas de extinción y ventilación del ambiente, la dotación regresó al cuartel alrededor de las 10.15, tras asegurar que no quedaran focos activos.
Las causas que originaron el incendio no fueron informadas oficialmente y deberán ser determinadas mediante las pericias correspondientes.