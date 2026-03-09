Hospital Cullen: más de una decena de motociclistas accidentados durante el fin de semana

Entre el viernes y el domingo ingresaron al hospital Cullen 14 personas con lesiones de consideración, la mayoría motociclistas que protagonizaron distintos accidentes en la capital provincial y en localidades cercanas. A esa cifra se sumaron tres ciclistas con heridas severas, lo que terminó configurando un fin de semana particularmente complejo para el sistema de emergencias.
El impacto de esa ola de siniestros también se trasladó a la Unidad de Terapia Intensiva, donde cuatro pacientes permanecen internados en estado delicado.
Entre ellos se encuentra una mujer de 78 años que sufrió graves lesiones tras un choque ocurrido en San Carlos cuando circulaba en bicicleta. También permanece en observación un hombre que resultó herido en una colisión entre una moto y una camioneta registrada en el kilómetro 5 de la Ruta Provincial 1, además de un joven de 36 años con un severo traumatismo de cráneo.
El kick boxing de duelo
Pero el episodio más dramático ocurrió durante la madrugada del sábado. En calle Castelli, a la altura de Pasaje Paraná, un adolescente perdió la vida tras impactar con su motocicleta contra una camioneta que estaba estacionada. La víctima, Mirko Gastón Estibala, de 17 años, era un deportista reconocido en el ambiente del kick boxing local.
La noticia de su muerte se propagó rápidamente y generó una fuerte reacción en redes sociales. Compañeros de entrenamiento, amigos y deportistas de distintas disciplinas despidieron al joven con mensajes de dolor y recuerdo.
La tragedia volvió a poner en el centro de la escena a ese sector del barrio, donde los vecinos vienen alertando desde hace tiempo por la velocidad con la que circulan los vehículos. La preocupación no es nueva: a poco más de cien metros de ese punto, el año pasado ocurrió otro choque fatal que involucró a un vehículo de transporte por aplicación.
Quienes viven en la zona describen a Castelli como una vía utilizada para conectar distintos corredores norte-sur de la ciudad. Esa dinámica, afirman, suele traducirse en vehículos que atraviesan el barrio a alta velocidad.
Seguidilla de accidentes
Mientras tanto, el hospital continuó recibiendo víctimas de distintos episodios viales. En las últimas horas también ingresaron varios motociclistas heridos en diferentes puntos de la región.
Uno de los casos ocurrió el sábado en 1° de Mayo y La Rioja, donde un motociclista de 21 años sufrió fractura de tibia izquierda tras un choque. Ese mismo día, alrededor de las 19.30, otro accidente en la Ruta Provincial 1, a la altura del kilómetro 5, dejó a dos jóvenes lesionados luego de una colisión entre una moto y una camioneta.
La madrugada del domingo tampoco fue tranquila. A la 1.40, un hombre de 42 años llegó al Cullen tras un choque entre una moto y un auto ocurrido en la Ruta 2, kilómetro 14, en Monte Vera. Poco después, a las 3.45, un motociclista de 25 años ingresó tras sufrir un motoderrape en la Vuelta del Paraguayo.
La seguidilla continuó a las 5.15, cuando un joven de 21 años fue trasladado al hospital tras un choque entre una moto y un auto en Salvador del Carril y Aristóbulo del Valle. Y ya en la mañana del lunes, a las 7.10, un motociclista de 30 años debió ser derivado desde Desvío Arijón luego de perder el control de su vehículo.