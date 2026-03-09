Un utilitario chocó contra un cantero y volcó en la zona norte de la ciudad

La mañana del lunes comenzó con sobresaltos en la zona norte de la ciudad, donde un violento accidente de tránsito dejó como saldo un conductor herido y un utilitario volcado sobre una esquina. El episodio ocurrió poco después de las 7, cuando por causas que aún se investigan un vehículo terminó fuera de control y montado sobre la vereda tras impactar contra un cantero.
El hecho se registró a las 7.18 en la intersección de Berutti y Pallares. Hasta ese lugar acudieron dotaciones de la Agrupación Bomberos Zapadores de Santa Fe, pertenecientes al Cuartel Zona Norte, alertadas por un siniestro vehicular ocurrido en dicha esquina.
Al arribar, los bomberos encontraron un Fiat Qubo equipado con sistema de GNC volcado sobre su lateral derecho. El utilitario había impactado previamente contra un cantero ubicado en la vereda noreste de la intersección, lo que provocó que el rodado terminara tumbado y ocupando parte de la calzada.
Conductor herido
A pocos metros del vehículo se hallaba el conductor y propietario del utilitario, identificado como el señor F., quien se encontraba consciente y con algunos cortes en uno de sus brazos. El hombre había logrado salir del habitáculo gracias a la intervención previa de efectivos del Comando Radioeléctrico que lo asistieron antes de la llegada de los bomberos.
Mientras se aguardaba la llegada de una unidad sanitaria, los zapadores realizaron tareas preventivas para evitar riesgos mayores. En primer término procedieron a cerrar el robinete del cilindro de GNC y posteriormente interrumpieron el suministro eléctrico del vehículo mediante la desconexión de la batería.
Limpieza de la calzada
Una vez asegurado el utilitario, los bomberos trabajaron para colocar nuevamente el rodado en su posición normal con el objetivo de liberar la calzada y restablecer la circulación en la zona. Luego efectuaron tareas de barrido y limpieza sobre el asfalto para retirar restos y garantizar condiciones seguras para el tránsito.
Minutos más tarde arribó al lugar una ambulancia del sistema de emergencias 107, cuyo personal médico evaluó al conductor y dispuso su traslado para una mejor atención.
Tras finalizar las tareas de seguridad y despeje, la dotación de bomberos regresó a su base cerca de las 8.15, dando por concluida la intervención en el lugar.