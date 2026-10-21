Una joven de 26 años fue detenida en la tarde de este miércoles en las instalaciones de la Unidad Penitenciaria N° 2 "Las Flores" de la ciudad de Santa Fe, luego de que el personal de custodia descubriera que intentaba ingresar sustancias prohibidas destinadas a un interno del establecimiento.
Una joven intentó ingresar con “porros” a la cárcel de Las Flores y terminó presa
Se trata de una joven de 26 años que fue requisada por los guardias antes de ingresar para visitar a un conocido que está recluido. Tenía entre sus pertenencias 11 “cigarros” de marihuana.
El procedimiento se concretó sobre la avenida Blas Parera al 8700, en el extremo noroeste de la capital provincial, cuando los agentes penitenciarios realizaban los controles habituales de inspección y requisa a los visitantes.
Hallazgo
De acuerdo con el reporte oficial, al momento de ser inspeccionada, a la mujer se le detectaron once envoltorios que contenían una sustancia vegetal compactada, con características similares a la marihuana.
Tras dar el alerta correspondiente, tomó intervención personal de la Subcomisaría 17a, jurisdicción correspondiente a la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe.
Las autoridades precisaron que la acusada se disponía a mantener un encuentro con un recluso alojado en dicho penal al momento de ser interceptada.
Trámites
Ante la flagrancia del hecho, los efectivos de la Subcomisaría 17a procedieron a la inmediata aprehensión de la imputada y a su traslado a la dependencia policial para la prosecución de los trámites legales.
La causa quedó caratulada en forma preventiva como presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (N° 23.737), dándose intervención a la fiscalía en turno para determinar la situación procesal de la detenida.