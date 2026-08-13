Un hombre de 39 años, que salió de la cárcel hace un mes, fue detenido por realizar un boquete con fines de robo en una vivienda del partido bonaerense de Ensenada, en Buenos Aires.
Buenos Aires: salió de la cárcel hace un mes; lo volvieron a detener por realizar un boquete
José Matías Perezlindo llevó a cabo la abertura con diferentes herramientas y logró ingresar al domicilio ubicado en las calles 5 y 116, donde sustrajo un televisor, una mochila, un oso de peluche y un par de zapatillas.
Fuentes del caso informaron que el implicado llevó a cabo la abertura con diferentes herramientas y logró ingresar al domicilio ubicado en las calles 5 y 116, donde sustrajo un televisor, una mochila, un oso de peluche y un par de zapatillas.
Objetos robados y herramientas utilizadas
Efectivos de la Policía Bonaerense concretaron la captura de José Matías Perezlindo en 3 y 118 y lo trasladaron a la Comisaría Segunda bajo los cargos de robo agravado, al tiempo que recuperaron los objetos robados.
Los investigadores constataron que el imputado recuperó la libertad por otras causas, pero luego volvió a delinquir.
Antecedentes delictivos del detenido
El caso quedó a cargo de la Fiscalía N.º 15 del Departamento Judicial de La Plata, dirigida por Cecilia Corfield.