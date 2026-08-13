En Ensenada

Buenos Aires: salió de la cárcel hace un mes; lo volvieron a detener por realizar un boquete

José Matías Perezlindo llevó a cabo la abertura con diferentes herramientas y logró ingresar al domicilio ubicado en las calles 5 y 116, donde sustrajo un televisor, una mochila, un oso de peluche y un par de zapatillas.