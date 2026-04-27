Un robo bajo la modalidad “boquetero” fue descubierto en la madrugada de este lunes en una metalúrgica ubicada en Vieytes al 2600, en barrio Belgrano. El hecho quedó al descubierto tras reiterados llamados de vecinos que alertaron sobre movimientos sospechosos en los techos y la presencia de un vehículo merodeando la zona.
Robo boquetero en una metalúrgica de barrio Belgrano: ingresaron por el techo y desactivaron la alarma
El robo ocurrió durante la madrugada en un inmueble de calle Vieytes 2600. Los delincuentes fueron vistos escapando por los techos mientras un vehículo merodeaba la zona.
La víctima, un hombre de 72 años, confirmó daños en la estructura del local y la anulación del sistema de seguridad. La investigación quedó en manos de la Comisaría 26ª.
Un auto de "campana"
El primer aviso se registró cerca de las 4.30, cuando un vecino reportó haber visto a tres personas desplazándose por los techos de una herrería de la cuadra. Según el testimonio, los sospechosos vestían de negro, llevaban cascos de moto y escapaban en un Peugeot 2008 oscuro.
Minutos después, el mismo denunciante volvió a comunicarse para advertir que el vehículo continuaba en la zona y que el propietario del comercio ya se dirigía al lugar, con temor a ser abordado.
Sistema de alarma inutilizado
Al arribar al inmueble, el dueño constató el ingreso ilegal. Según su relato, encontró un importante desorden interno y detectó un boquete en el techo, con chapas cortadas para facilitar el acceso.
Además, verificó que el sistema de alarma había sido dañado y sustraído, lo que refuerza la hipótesis de un golpe planificado. Hasta el momento no pudo precisar el faltante debido al estado en que quedó el taller.
Denuncia y primeras actuaciones
Personal policial que intervino en el lugar tomó declaración a la víctima y dejó constancia de lo ocurrido. La denuncia fue radicada formalmente y se iniciaron actuaciones para dar con los autores.
Los investigadores no descartan que los sospechosos hayan permanecido ocultos en la zona durante parte del procedimiento, mientras se analizan cámaras de seguridad y otros indicios para reconstruir la secuencia del hecho.