Un importante operativo policial se desplegó este martes por la mañana en barrio Candioti, luego de que fuera descubierto un cuantioso robo en las instalaciones de una distribuidora mayorista de bebidas ubicada en la esquina de Avellaneda y Calchines, en la ciudad de Santa Fe.
Investigan millonario robo en una distribuidora de bebidas de barrio Candioti
El hecho fue descubierto al comenzar la jornada laboral en un mayorista de bebidas ubicado en Avellaneda y Calchines. Los delincuentes ingresaron por el techo, inutilizaron el sistema de videovigilancia y se habrían llevado una suma que podría superar varios millones de pesos.
El hecho salió a la luz cuando los empleados arribaron al comercio para iniciar la jornada laboral y advirtieron que el inmueble había sido blanco de un elaborado golpe delictivo. De inmediato dieron aviso a la Policía y comenzaron las primeras actuaciones judiciales.
Boqueteros
Según la información reunida en las primeras horas de la investigación, los autores del robo habrían accedido al edificio a través del techo, utilizando la modalidad conocida como "boquete". Una vez en el interior, se desplazaron por distintos sectores del inmueble hasta alcanzar el lugar donde se encontraba el dinero en efectivo.
Los investigadores constataron la existencia de cuatro perforaciones realizadas en distintos puntos de la estructura. La ubicación precisa de esos boquetes llamó la atención de los pesquisas, ya que permitiría inferir que quienes ejecutaron el golpe conocían previamente la distribución interna del edificio o contaban con información específica sobre el lugar.
Además del dinero, los delincuentes se llevaron el equipo DVR que almacenaba las imágenes del sistema de videovigilancia, maniobra habitual en este tipo de hechos con el objetivo de eliminar registros que permitan su identificación.
En las primeras inspecciones también se detectó el faltante de algunas botellas de vino, aunque el principal objetivo habría sido el efectivo existente en la empresa.
Perjuicio económico
Hasta el momento no habría sido posible establecer oficialmente el monto sustraído. Sin embargo, distintas fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el perjuicio económico podría superar los varios millones de pesos, monto que deberá ser confirmado una vez que los responsables de la firma completen el arqueo correspondiente.
Ese procedimiento todavía no se habría podido realizar debido a que tanto el propietario de la empresa como el encargado se encontrarían de licencia, situación que demoraba la determinación exacta del faltante.
Peritajes en el lugar
En el lugar trabajaban efectivos de la Seccional Primera, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y peritos especializados en Criminalística, quienes realizaron el relevamiento de rastros y la documentación fotográfica de la escena.
En paralelo, los investigadores iniciaron la búsqueda de registros fílmicos captados por cámaras de seguridad instaladas en inmuebles y comercios de las inmediaciones, con la intención de reconstruir los movimientos previos y posteriores al golpe.
Del hecho fue informado el fiscal de turno, quien dispuso las primeras medidas investigativas mientras la pesquisa intenta determinar cuántas personas participaron del robo, cómo lograron acceder al edificio sin ser advertidos y de qué manera retiraron el importante botín.
El episodio generó una fuerte conmoción entre comerciantes y vecinos del tradicional barrio Candioti, una de las zonas con mayor actividad comercial de la capital provincial.