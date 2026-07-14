Santa Fe

Investigan millonario robo en una distribuidora de bebidas de barrio Candioti

El hecho fue descubierto al comenzar la jornada laboral en un mayorista de bebidas ubicado en Avellaneda y Calchines. Los delincuentes ingresaron por el techo, inutilizaron el sistema de videovigilancia y se habrían llevado una suma que podría superar varios millones de pesos.