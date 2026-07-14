Parque Agroindustrial

Los Toldos: una empresa de seguridad deberá pagar más de US$15 mil por un robo

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín responsabilizó a la firma por fallas en el sistema de monitoreo de una fábrica de agroquímicos, donde delincuentes ingresaron tras vulnerar la seguridad del lugar. Ocurrió en 2017.