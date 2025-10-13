Repercusiones

Juego ilegal online: "Contamos con elementos contundentes para demostrar el accionar delictivo de los acusados"

El fiscal de Delitos Informáticos de Santa Fe, Agustín Nigro, se refirió al reciente fallo de la jueza Cecilia Labanca, que tras rechazar los sucesivos planteos defensivos dejó la causa al borde del juicio oral.