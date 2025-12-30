Organizaron un sorteo de un auto y dinero pero no pidieron autorización oficial

Dos hombres quedaron en la mira de la Justicia en el marco de una investigación por juego clandestino en la ciudad de Santo Tomé, luego de una denuncia radicada por la Caja de Asistencia Social de la Lotería de la provincia de Santa Fe.
Dos hombres fueron identificados por “juego clandestino”. La denuncia fue realizada por la Lotería de Santa Fe. Se realizó un operativo que fue solicitado por el Ministerio Público de la Acusación y ejecutado por la Policía de Investigaciones.
El caso recayó en el fiscal Roberto Olcese, quien encomendó las tareas de inteligencia a la Policía de Investigaciones (dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad).
Los uniformados identificaron a A. E. T. y M.N.M, mayores de edad, por organizar juegos de azar que no cuentan con la obligatoria habilitación oficial.
En la denuncia, se señalaba que a través de perfiles públicos de Instagram se estaría promocionando un sorteo de un automóvil y dinero en efectivo, presuntamente sin autorización.
Fue entonces que especialistas de Delitos Informáticos de la PDI realizaron tareas de navegación, relevamiento y resguardo de publicaciones, constatando la mecánica del sorteo y las cuentas utilizadas para recibir el dinero, entre ellas los alias.
Los perfiles investigados serian pertenecientes a los sujetos cuyos domicilios fueron allanados este martes, en el Country El Paso y en calle Libertad al 2000, ambos en la ciudad de Santo Tomé.
Como resultado de las irrupciones se secuestraron: un automóvil marca Peugeot, documentación variada, 330 hojas tamaño A4, dinero en efectivo (USD 7.385 y $ 187.000), una urna de material transparente que contenía gran cantidad de papeles recortados con números de operación, dos notebooks, cuatro celulares marca iPhone, un reloj marca Casio color dorado, con malla metálica.y Joyas de color dorado.
Por disposición del fiscal, los hombres mencionados fueron identificados por causa por infracción al art. 301 bis del Código Penal de la República Argentina.