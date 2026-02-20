Declararon varios testigos en el juicio por el crimen de Kim Gómez

El juicio por el crimen de Kim Gómez, la niña asesinada en febrero de 2025 en La Plata, continuó este jueves en el Tribunal N°1 de Responsabilidad Juvenil de dicha ciudad pese al paro general de la CGT. Se espera que declaren varios testigos para respetar la fecha pauta de finalización del debate.
El miércoles se inició el juicio contra uno de los acusados por el homicidio en ocasión de robo de Kim. Esta vez el joven de 18 años es juzgado en un tribunal juvenil debido a que cuando cometió el hecho tenía 17.
En la jornada del jueves el debate se llevó a cabo sin inconvenientes pese al paro. Como sucedió el miércoles, fue a puertas cerradas y sin la posibilidad del ingreso de los medios, como ocurre en todos los juicios donde hay menores acusados.
Se esperaba que en esta audiencia declaren entre cinco y seis testigos con el objetivo de que se cumplan las ocho audiencias estipuladas y así lograr que el juicio concluya a fines de febrero.
La primera persona que brindó testimonio ante los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro fue Florencia Barraza, la madre de la víctima, quien reconstruyó cómo fue el robo que finalizó con la muerte de su hija hace casi un año.
El planteo de la defensa
La jueza de Garantías de menores María José Lescano definió que el sospechoso que tenía 14 años cuando sucedió el crimen de Kim permanezca alojado en un instituto de máxima seguridad por dos años y bajo tratamiento interdisciplinario, debido a que por su edad no es punible.
Por su parte, el acusado de 18 años enfrenta el proceso penal y su representación quedó en manos de la defensora oficial Raquel Ponzinibio.
La abogada planteó que el adolescente no habría advertido que la víctima había quedado enganchada al auto y que nunca tuvo intención de arrastrarla y provocarle la muerte. Además, señaló que tras el hecho se entregó a la Justicia y esto facilitó el avance de la investigación y la realización del juicio oral.
En tanto, la fiscal Catani sostiene que las pruebas son suficientes para declararlo culpable, y entre algunos de los elementos más importantes que figuran en el expediente se encuentran las cámaras de seguridad que captaron el robo y la huida, testimonios de diferentes testigos y el reconocimiento del acusado por parte de la mamá de la nena.
Los jueces deberán evaluar las pruebas y las declaraciones de los testigos presentados por las partes y al término del debate determinarán la culpabilidad o no del joven.
Consideraciones por el régimen juvenil
La expectativa de pena -en caso de que sea sentenciado- varía entre 10 y 25 años de reclusión por homicidio en ocasión de robo, pero este periodo podría reducirse debido a que el régimen juvenil tiene parámetros distintos a los del sistema de adultos.