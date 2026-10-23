Alto Verde

Liberaron bajo restricciones a la mujer acusada de golpear y amenazar a su hijo de 9 años

El juez Lisandro Aguirre le impuso una prohibición de acercamiento de 200 metros y el impedimento de contacto por cualquier medio. El niño quedó al cuidado de un familiar, con seguimiento del área provincial de Niñez, que deberá evaluar los pasos a seguir respecto de su entorno familiar.