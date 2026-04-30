La sexta audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona volvió a quedar atravesada por un testimonio cargado de tensión y dolor. Verónica Ojeda retomó su declaración este jueves, apuntó contra varios de los acusados, cuestionó con dureza la internación domiciliaria en Tigre y dejó frases de alto impacto emocional.
Juicio por Maradona: Ojeda apuntó contra Luque y habló de “secta” en una audiencia cargada de tensión
La ex pareja de Diego Maradona sostuvo que la casa de Tigre no era apta para una internación domiciliaria, acusó de manipulación al entorno del ex futbolista y protagonizó un cruce con el abogado de Leopoldo Luque antes del receso.
La madre de Dieguito Fernando se quebró al recordar los últimos días del ex capitán argentino y aseguró, entre lágrimas, que los siete acusados “mataron al padre de su hijo”. También sostuvo que a su hijo “le sacaron lo más preciado que era su papá” y describió una relación espiritual entre ambos que, según dijo, se mantiene cada noche.
Durante buena parte de su declaración, Ojeda insistió en que la casa del country San Andrés, en Tigre, no era un lugar adecuado para una internación domiciliaria. Dijo que no había aparatología, que ni siquiera se podía tomar bien la presión y remarcó que el estado físico de Maradona ya era alarmante en noviembre de 2020.
El estado de Diego y la crítica a la internación en Tigre
Ojeda relató que el 18 de noviembre de 2020 vio a Maradona “totalmente desfigurado, inflamado, enojado” y afirmó que insultaba a todo el mundo y no quería ver a nadie. También declaró que el 23 de noviembre fue la última vez que lo vio con vida y lo describió con “olor en el cuerpo”, barbudo y “como una pelota”.
En esa línea, contó que en la heladera de la casa había cervezas Corona, vino y bebidas energizantes Speed, pero que nunca vio agua mineral. Según su testimonio, esa escena reforzó su convicción de que Diego debía ser trasladado a una clínica donde pudiera recibir otro tipo de atención.
Ojeda aseguró además que quería derivarlo a la Clínica Avril y que incluso Vanesa Morla le habría dicho que hablaría con Leopoldo Luque para evaluar esa posibilidad. Sin embargo, dijo sentirse completamente decepcionada con el neurocirujano, a quien antes definía como “un médico de diez”.
Audios, chats y un entorno al que acusó de manipulación
Uno de los momentos más delicados de la audiencia apareció con la exhibición de audios y conversaciones. El fiscal Cosme Iribarren mostró un intercambio entre la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz del 18 de noviembre de 2020. En uno de esos mensajes se escucha a Cosachov decir: “Luque, vos y yo vamos en la misma línea”.
También se reprodujo otro audio en el que Díaz pregunta “¿Quién es Verónica Ojeda?”, una frase que desató la reacción de la testigo. Ojeda dijo que en ese momento había “manipulación”, habló de una “secta” y sostuvo que se trataba de personas que querían sacarle cosas a Diego.
Más tarde, el abogado Francisco Oneto exhibió una conversación entre Ojeda y Cosachov del 24 de noviembre de 2020. La testigo negó haberse comunicado con la psiquiatra en esa ocasión, mientras la defensa buscaba marcar contradicciones en su declaración.
Cruce con Oneto y nuevas menciones a Luque, Morla y Perroni
La jornada también dejó un fuerte cruce entre Ojeda y Francisco Oneto, defensor de Leopoldo Luque. Cuando el abogado le mostró una historia clínica de 2007, la testigo reaccionó con una frase directa: “No entiendo cómo defendés a este monstruo”.
Además, dijo que en la Clínica Olivos Cosachov había señalado que Luque era el “médico clínico personal” de Diego y recordó que Matías Morla le sugería al ex futbolista comprar un avión privado. También reconoció que llamó a Morla cuando encontró marihuana en una habitación porque lo consideraba apoderado de “todos estos secuaces”.