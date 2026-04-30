San Isidro

Juicio por Maradona: Ojeda apuntó contra Luque y habló de “secta” en una audiencia cargada de tensión

La ex pareja de Diego Maradona sostuvo que la casa de Tigre no era apta para una internación domiciliaria, acusó de manipulación al entorno del ex futbolista y protagonizó un cruce con el abogado de Leopoldo Luque antes del receso.