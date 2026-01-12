Gritos, golpes y corridas en la arena: la violenta pelea entre vendedores ambulantes en Mar Azul

La calma del último fin de semana en la playa de Mar Azul se quebró con una pelea entre vendedores ambulantes que terminó a los empujones, golpes y corridas sobre la arena, ante la mirada atónita de turistas y vecinos.
Una disputa por los sectores más concurridos para vender desató empujones y golpes. Un turista grabó la escena, el video se viralizó y el municipio anunció sanciones e investigaciones: detuvieron a un hombre de 34 años, que vendía sin autorización y portaba un arma blanca.
La calma del último fin de semana en la playa de Mar Azul se quebró con una pelea entre vendedores ambulantes que terminó a los empujones, golpes y corridas sobre la arena, ante la mirada atónita de turistas y vecinos.
El episodio tuvo como protagonistas a churreros y vendedores de licuados, y se conoció masivamente cuando un visitante registró la secuencia en video: las imágenes circularon rápido por redes y encendieron la alerta en la zona.
De acuerdo a testigos, la discusión arrancó por la competencia por “los mejores lugares” para vender, especialmente los sectores de mayor paso de gente. “Se estaban peleando por el lugar, porque ahí pasa más gente”, resumió una persona que presenció el cruce.
Lo que empezó como gritos escaló en segundos: el video muestra a varios hombres forcejeando, golpeándose y persiguiéndose entre sí en plena playa, mientras familias con chicos se apartaban para evitar quedar en medio del conflicto.
Quienes conocen la dinámica de la temporada señalaron que la rivalidad por ocupar puntos estratégicos de venta suele repetirse entre vendedores ambulantes, en un contexto donde las jornadas de trabajo son irregulares y la competencia se vuelve más áspera.
Tras la viralización, la Secretaría de Seguridad de Villa Gesell difundió un mensaje tajante desde sus redes: “En nuestras playas no hay lugar para la violencia ni para inadaptados”, y aseguró que el equipo municipal inició tareas para identificar a los involucrados.
“Ni bien se tomó conocimiento de una gresca en Mar Azul, el equipo de seguridad inició tareas de investigación para dar con los involucrados. Nuestro destino es para que los turistas disfruten y para que los trabajadores lo hagan con reglas claras”, agregaron, y advirtieron que no permitirán disturbios vinculados a la venta en la playa.
En paralelo, fuentes municipales informaron que detuvieron a uno de los principales “incitadores”: un hombre de 34 años, en el marco del Operativo Sol a Sol 2025/2026. Según precisaron, vendía sin autorización municipal, llevaba un arma blanca- que fue secuestrada- y también se decomisó la mercadería, mientras continúa la investigación para ubicar al resto de los identificados.