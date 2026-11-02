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Rescataron a tres turistas canadienses tras el incendio de un velero en el puerto de Mar del Plata

La embarcación había partido de Piriápolis, Uruguay, y tenía como destino la costa bonaerense. Los ocupantes, dos hombres de 76 y 72 años y una mujer de 84, fueron asistidos por Prefectura junto a su mascota.