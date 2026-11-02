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Rescataron a tres turistas canadienses tras el incendio de un velero en el puerto de Mar del Plata

La embarcación había partido de Piriápolis, Uruguay, y tenía como destino la costa bonaerense. Los ocupantes, dos hombres de 76 y 72 años y una mujer de 84, fueron asistidos por Prefectura junto a su mascota.

El velero sufrió un principio de incendio durante las maniobras de amarre.El velero sufrió un principio de incendio durante las maniobras de amarre.
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Tres turistas de nacionalidad canadiense y un perro fueron rescatados este sábado por la noche en el puerto de Mar del Plata, luego de que el velero en el que viajaban registrara un principio de incendio durante las maniobras de amarre. No hubo personas heridas.

La embarcación, que tenía bandera canadiense, navegaba cerca de una boya de cortesía cuando comenzó a salir humo de su estructura. A bordo se encontraban dos hombres de 76 y 72 años y una mujer de 84. El velero había partido de Piriápolis, Uruguay, con destino a la costa bonaerense.

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Cómo comenzó el incendio

La situación fue advertida por integrantes de un club náutico de la zona, quienes detectaron humo en la embarcación y dieron aviso al Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de la Prefectura Naval Argentina.

Tras recibir la alerta, la fuerza puso en marcha un operativo para asistir a los ocupantes, evacuarlos y evitar que el fuego se propagara.

El operativo de rescate

En el procedimiento participaron el guardacostas GC-72 “Buenos Aires” y una embarcación semirrígida. Además, una unidad terrestre con bomberos de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental se acercó al sector para trabajar en la extinción de las llamas.

Los tres turistas y su perro fueron evacuados a bordo del semirrígido y trasladados hasta las terminales 2 y 3 del puerto, donde los esperaba una unidad médica de emergencia.

Prefectura participó del operativo de rescate en el puerto de Mar del Plata.Prefectura participó del operativo de rescate en el puerto de Mar del Plata.

Cómo se encontraban los turistas rescatados

Una vez en tierra, el personal sanitario examinó a los tres tripulantes y comprobó que ninguno presentaba quemaduras ni síntomas de intoxicación por inhalación de humo.

Según la evaluación médica, todos se encontraban en buen estado general. El incidente terminó sin personas lesionadas.

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