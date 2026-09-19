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Amenazas desde prisión

Desbarataron el plan de dos presos para asesinar a una fiscal en San Isidro

Los involucrados estaban alojados en distintos penales bonaerenses y habrían coordinado una represalia contra la funcionaria y sus familiares mediante WhatsApp.

Los dos detenidos permanecían alojados en distintos penales bonaerenses.Los dos detenidos permanecían alojados en distintos penales bonaerenses.
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La DDI de San Isidro desarticuló un presunto plan criminal que, según la investigación, habría sido organizado por dos hombres detenidos en cárceles bonaerenses y dirigido contra la fiscal María Paula Hertring, titular de la UFI de Boulogne.

Los sospechosos fueron identificados como Martín Darío Rettori, de 42 años, y Ariel Ernesto Libertini, de 47. Actualmente permanecen alojados en distintas unidades penitenciarias: Rettori se encuentra en el área de máxima seguridad de la Unidad 31 de Florencio Varela, mientras que Libertini está detenido en la Unidad 21 de Campana.

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La pesquisa sostiene que ambos habrían comenzado a planificar una represalia contra la funcionaria luego de quedar detenidos a partir de una investigación por robos bajo la modalidad de entradera.

Quiénes son los dos detenidos

La causa contra Rettori y Libertini se inició a partir de una denuncia presentada el 26 de agosto. De acuerdo con la investigación, los hombres habrían participado de una maniobra en la que se duplicaban las llaves de vehículos estacionados en una cochera para luego utilizar esa información para ingresar a las viviendas de sus propietarios.

Después de sus detenciones, ambos fueron trasladados a establecimientos penitenciarios diferentes. A pesar de encontrarse separados, los investigadores detectaron que mantenían comunicación y que, desde las cárceles, habrían comenzado a organizar una represalia contra Hertring, quien había intervenido en el expediente.

Mensajes y amenazas

Según fuentes vinculadas a la investigación, los detenidos utilizaban teléfonos celulares y WhatsApp para comunicarse. En esos intercambios habrían manifestado su intención de atacar a la fiscal y también a integrantes de su familia.

Uno de los investigadores señaló que los sospechosos conocían los movimientos de Hertring y contaban con fotografías de ella, de su pareja y de familiares. Parte de esa información fue incorporada a la pesquisa a partir de la interceptación de comunicaciones.

En uno de los mensajes incorporados al expediente, uno de los detenidos habría amenazado con atacar a la funcionaria cuando se trasladara en su vehículo. También se registraron expresiones intimidatorias dirigidas contra su entorno.

Secuestraron tres celulares

A partir de las pruebas reunidas, el fiscal general de San Isidro, Patricio Ferrari, solicitó el allanamiento de las celdas de los dos detenidos. Durante los procedimientos fueron secuestrados tres teléfonos celulares, que ahora serán sometidos a peritajes.

La investigación continúa abierta. Los investigadores buscan determinar si otras personas participaron de la maniobra desde fuera de los penales y si existió colaboración para obtener información sobre los movimientos de la fiscal o avanzar con el supuesto plan. Por ese motivo, no se descartan nuevas imputaciones o detenciones.

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